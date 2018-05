Crianças do Porto Santo ‘descobrem’ a música

“Estes eventos valem, acima de tudo, pela sua capacidade de potenciar o conhecimento e a maior fruição cultural da nossa população, conhecimento esse que é fundamental para reforçarmos a criação artística na Região e para que continuemos a ter os excelentes exemplos que já temos, hoje, nas Artes, reconhecidos nacional e internacionalmente”. A afirmação é da Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, satisfeita com o balanço do Projecto “À Descoberta da Música”, que termina hoje no Porto Santo, precisamente com o Concerto da Orquestra Académica do Conservatório que, pela primeira vez, actua na ilha.

Projecto que conquistou as atenções e o interesse dos mais novos, numa aposta clara na formação e na aprendizagem da musica e dos instrumentos, junto das crianças do pré-escolar e do 1 ciclo do Porto Santo.

Durante dois dias, realizaram-se 6 actividades, envolvendo, no total, 265 alunos, numa cobertura integral destes graus de ensino.

“Estamos fortemente empenhados na dinamização deste tipo de projectos, porque é através deles que melhor compreendemos a nossa história, preservando-a de geração em geração”, sublinha a governante, acrescentando que “quanto melhor compreendermos a nossa evolução, melhor projectamos o futuro e, neste caso, mais e melhores competências adquirimos para dinamizar, qualificar e diversificar a nossa própria oferta cultural, contando, precisamente, com as crianças e jovens que hoje estão envolvidas nestas iniciativas”.

Conforme explica Paula Cabaço, estas acções servem de incentivo à aprendizagem e descoberta de talentos que devem ser valorizados, desde cedo e é este, alias, “o principal desígnio das Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento das nossas Ilhas”, reforça.

Concerto inédito está manhã

O Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo acolhe, na manhã deste sábado, pelas 11.00 horas, um Concerto inédito de sinfónica, destinado às crianças e famílias do Porto Santo.

Intitulado “À Descoberta da Orquestra Sinfónica”, este Concerto consiste num ensaio aberto da Orquestra Académica do Conservatório, através do qual serão explicados não só os instrumentos como as peças e o repertório que foi especialmente preparado para esta iniciativa. O programa, que possibilita a interacção das crianças, permite compreender a sonoridade em crescendo em peças como o “Bolero”, de Maurice Ravel, música que é riquíssima na exploração dos timbres de todos os instrumentos da Orquestra.

A cargo do Maestro Francisco Loreto, este Concerto focar-se-á em 2 séculos de música, com enfoque especial nos instrumentos dos séculos XVIII, XIX e XX.

As crianças terão, aqui, a oportunidade de conhecer os instrumentos e a música, associando-os, simultaneamente, ao seu enquadramento histórico e ao seu uso ao longo do tempo.