Cremações já representam 28% dos funerais no Funchal

Desde a aquisição do forno crematório para o Cemitério de São Martinho, em 2014, que a taxa de cremações tem vindo a ter um registo sempre crescente. Em 2018, as cremações já representam 28% do total de funerais realizados nos cemitérios do concelho do Funchal.

Neste momento, são realizadas cremações todos os dias da semana, com o máximo de três por dia, embora a média diária não...