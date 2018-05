“Foi muito bonito estar em Madrid”. É esta a frase que continua a ‘correr’ mundo, proferida por Cristiano Ronaldo, que apanhou todos desprevenidos.

Vai o madeirense deixar a capital espanhola e regressar a Inglaterra, deixar-se levar pelos milhões do PSG? A resposta poderá surgir a qualquer momento, numa novela que promete muitos episódios, como aconteceu em 2006, durante o Mundial da Alemanha, durante o qual Cristiano Ronaldo se pronunciou sobre a vontade de sair do Manchester United para rumar ao Real Madrid. Aconteceu mais tarde...

Doze anos depois, o fim do ciclo em Madrid parece estar traçado, até mesmo porque nas declarações de arrependimento, após ter lançado a dúvida sobre a sua permanência no clube espanhol, no momento em que os madridistas celebravam a conquista da Liga dos Campeões, foi evidente a determinação e vontade do atleta em sair.

“Neste momento, não devia ter dito aquilo que disse, mas quando és demasiado honesto e tens um coração puro acabam por sair as palavras quando menos desejas. Foi isso que aconteceu. Obviamente não estou a fugir à pergunta, porque irá acontecer algo acerca do meu futuro”, explicou-se o capitão da selecção nacional.

Seja como for, o ‘caldo está entornado’, uma vez que, segundo a imprensa espanhola, as palavras de CR7 não foram bem recebidas pelos colegas da equipa madrilena, e terão causado mau estar no balneário merengue.

Tudo para confirmar a seu tempo, doze anos depois da vontade transmitida em deixar Manchester.