CR7 tentou ‘fugir’ ao United

Em Junho de 2006, o Manchester United reagiu com espanto às notícias vindas de Espanha que davam conta da existência de um acordo entre Cristiano Ronaldo e um dos candidatos à presidência do Real Madrid no sentido de uma transferência do internacional português para o clube merengue na temporada seguinte, 2006/07.

Na altura, os ‘red devils’ garantiram que o avançado madeirense tinha um contrato de longo termo, até Junho de 2010, e que ficaria em Old Trafford.

Ao longo do Mundial’2006, Cristiano Ronaldo ‘esticou a corda’, manifestando por diversas vezes o desejo de jogar no Real Madrid mas, a 11 de Julho desse ano de 2006, na chegada à Madeira para gozar um período de férias, afirmou que iria continuar no Manchester United, depois das afirmações do treinador de então, Alex Ferguson, que o considerou um elemento indispensável na equipa da Primeira Liga inglesa.

“Não tenho motivos para sair do clube, que sempre me apoiou, sempre me deu garantias de evoluir cada vez mais como jogador”, afirmou o madeirense, depois de se ter queixado da perseguição da imprensa inglesa e de falta de apoio do clube, mormente após o embate entre Portugal e a Inglaterra, acusado de ter pedido ao árbitro a expulsão de Wayne Rooney, seu companheiro no Manchester United.

Apesar do ‘clima tenso’, Cristiano Ronaldo acabou por ficar mais três temporadas em Manchester, saindo apenas em Junho de 2009, para o Real Madrid, a troco de 94 milhões de euros, tornando-se no jogador mais caro da história do futebol.

Pelas mesmas razões apresentadas em 2006, isto é, falta de apoio do clube, Cristiano Ronaldo está, agora, firmemente apostado em deixar o Real Madrid. Uma ‘novela’ que promete fazer correr muita tinta durante o Mundial da Rússia, doze anos depois de se ter tentado libertar do Manchester United.