CR7 junta-se hoje à selecção

Fernando Santos terá hoje o grupo completo. Cristiano Ronaldo junta-se ao estágio da selecção depois de ter gozado um curto período de férias, em virtude da presença na final da Liga dos Campeões, troféu que o Real Madrid voltou a conquistar em 2017/2018. Este é um momento bastante aguardado pelos adeptos, mas igualmente no seio da selecção, já que o capitão é admirado pelos colegas de forma bastante particular. De resto, nas diferentes conferências de imprensa desde o arranque do estágio de preparação para o Mundial 2018 não faltaram referências ao madeirense, sobretudo por parte dos restantes jogadores. O capitão junta-se hoje à selecção, prontíssimo para dar o seu valioso contributo à equipa lusa.

Embora no momento ainda subsista enorme dúvida em relação ao seu futuro - se fica ou sai do Real Madrid - a verdade é que Cristiano Ronaldo está totalmente focado neste grande desafio que é o Campeonato do Mundo. A selecção nacional chega à Rússia com o título europeu no currículo e o grupo sente que é o momento de continuar a fazer história, tal como aconteceu, em 2016, então em França. Nesse sentido, o jogador madeirense está motivadíssimo, deixando as restantes questões para o seu empresário, Jorge Mendes, sem descartar a possibilidade de surgir alguma novidade em relação a essa matéria ainda no decorrer desta semana.

Depois do empate (0-0) diante da Bélgica, no penúltimo jogo de preparação para o Mundial, Fernando Santos concedeu um dia de folga aos jogadores. O regresso ao trabalho está marcado para hoje. Cristiano Ronaldo é aguardado com enorme expectativa e a partir de hoje Fernando Santos já pode contar com todos para ‘atacar’ o Mundial.