“CR7 é o melhor do mundo”

O antigo jornalista colombiano César Mauricio Velásquez, autor do livro Futebol com Alma, considerou ontem Cristiano Ronaldo como “o número um mundial” e destacou o lado humano do capitão da seleção portuguesa.

“Cristiano Ronaldo é, para mim, o melhor do mundo. É o número um, tem características profissionais únicas e gestos humanos louváveis, pensa em dar”, afirmou César Velasquez, numa conversa com a comunicação social no Colégio Universitário Montes Claros.

Velásquez, que foi assessor do presidente da Colômbia Alvaro Uribe, lembrou uma conversa que teve com o jogador do Real Madrid, na qual Ronaldo explicou que não tinha tatuagens para poder dar sangue.

“Algumas técnicas de fazer tatuagens impediam as pessoas de darem sangue, ele disse-me que não fez tatuagens por causa disso. É um exemplo de generosidade, e sei que faz muitas coisas que não são públicas. Se cada jogador de futebol fizesse o mesmo seria muito bom “, referiu.

César Mauricio Velásquez defendeu a necessidade de as organizações de cúpula do futebol, os clubes, e os próprios jogadores serem mais solidários.

“As equipas não deveriam contentar-se em ter fundações, deveriam ser mais solidários, apoiando, por exemplo, as comunidades de onde proveem alguns dos seus jogadores”, defendeu, considerando que “também os jogadores devem ser mais solidários”.