CR7 apontou nove golos em seis jogos com o Bayern

Real Madrid e Bayern Munique vão defrontar-se pela sétima vez nas meias-finais da Liga dos Campeões, num dos duelos mais equilibrados da história do futebol europeu, enquanto os surpreendentes Liverpool e Roma reencontram-se no Olímpico após três décadas.

Com a possibilidade de se poder tornar na primeira equipa a conquistar a ‘Champions’ em três épocas consecutivas, o Real Madrid joga amanhã em Munique, onde o Bayern vai aparecer já com a Bundesliga confirmada e com as atenções totalmente viradas para a mais importante prova europeia.

Vai ser o regresso de Cristiano Ronaldo ao ‘local do crime’ onde no ano passado, nos quartos de final, e em 2014, nas ‘meias’, marcou dois golos em cada um dos encontros e foi determinante na passagem dos ‘merengues’.

Ao todo, o avançado português já leva nove golos contra os bávaros, numa altura em que continua a bater recordes na Liga os Campeões, tendo esta temporada marcado em todos os jogos da prova, num total de 15.

De referir que as meias-finais arrancam hoje com o embate entre Liverpool e Roma, duas equipas que, no início da prova, não apareciam incluídas na lista de favoritos a, pelo menos, chegar à final.

Vai ser o reencontro de Mohamed Salah com a Roma, que representou nas últimas duas épocas, num período fenomenal para o egípcio de 25 anos no Liverpool, que soma 41 golos em todas as competições, oito na ‘Champions’.

O último encontro entre romanos e ‘reds’ aconteceu em 2001/02, na fase de grupos, com um nulo na capital italiana e um triunfo dos ingleses por 2-0, em Anfield Road.