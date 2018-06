Cozinhar, sorrir e amar

Simpática e genuína, com o seu estilo ‘rockabilly’ (evocativo dos anos 50), Filipa Gomes dificilmente passa despercebida. Minutos após a sua chegada ao ‘stand’ da Leya, na Feira do livro do Funchal, miúdos e graúdos aproximavam-se, de livro de receitas em riste, para pedir um autógrafo ou tirar uma fotografia com a apresentadora dos programas de culinários do canal 24Kitchen. Não é de espantar, já que o ‘Prato do Dia’, que este sábado veio promover à Região, foi o livro de culinária mais vendido de 2017. Em entrevista ao DIÁRIO a 'cozinheira de mão cheia’ revelou alguns dos ingredientes deste sucesso.

É a primeira que vens à Madeira. Como é que surgiu essa oportunidade? É a minha primeira vez cá, infelizmente vim com muito pouco tempo. Cheguei hoje e vou-me embora amanhã, mas acho que vou pelo menos conseguir comer umas coisas boas. Na verdade, a minha editora, que é a Casa das Letras (do grupo Leya), disse-me que havia um convite para vir cá, um sítio a que nunca tinha vindo, e eu disse imediatamente que sim! Sempre que tenho oportunidade de ir a vários pontos do país estar com as pessoas, é uma coisa que me dá muita alegria.

As pessoas reconhecem-te logo na rua? Sim, reconhecem-me porque a minha imagem não é muito comum e, depois, felizmente, eu tenho seguidores muito queridos que vêem o programa em família, desde os miúdos até os avós. Então, como é uma coisa muito familiar e muito transversal a todas as pessoas, é fácil reconhecerem-me.

Sentes-te acarinhada pelo público? Sim, completamente. Acho que é isso que dá alento para continuarmos o trabalho, para continuar a criar coisas novas e a incentivar as pessoas. O trabalho que eu tenho é gratificante precisamente por isso. O ‘feedback’ que me dão é muito real, é muito de: “Olha eu não cozinhava nada e aprendi”, “eu até cozinhava mas agora uso uns ingredientes novos”, “eu já deixei de cozinhar porque me fartei, mas a tua cozinha até parece prática e eu decidi arriscar” ou “os meus filhos também já cozinham”.

E tu? Quando começaste a cozinhar? Eu, na verdade, não cozinhava até aos meus 24 anos [agora tem 34]. Fazia alguns doces em eventos familiares e aniversários, mas muito pontual, porque em minha casa toda a gente cozinhava. Desde a minha avó à minha mãe, até ao meu pai.

Portanto, é uma paixão de família? É, só que eu não sabia. Inclusive é uma história engraçada, porque o meu pai tem uma óptima mão para a cozinha e é muito talentoso, mas também só descobriu há cerca de uns 10 ou 15 anos. E eu também só descobri quando fui viver sozinha com o meu namorado e a necessidade, aguçou o engenho. Depois acabei por perceber que a coisa corria bem. Eu trabalhava em publicidade, não tinha nada a ver com isto. Surgiu a oportunidade de participar no casting, acabei por ir e a minha vida deu uma volta de 180 graus! É a minha grande paixão, cozinhar, comunicar, incentivar.

Há pouco referias-te ao teu visual fora do vulgar. Porquê este estilo? Primeiro que tudo, eu não gosto do normal, do comum, e sempre tentei fugir um bocadinho à regra. Passei por vários estilos e, naturalmente, acabei por ir ao encontro de um estilo que era aquele onde eu me sentia mais confortável, que tinha mais a ver com o meu corpo, a minha fisionomia e também os meus gostos. Eu gosto muito do que é ‘retro’, de outras eras, então houve aqui um ‘mix’. Apesar de muita gente dizer “ah tu és vintage”. Não, eu não uso assim tanta roupa em segunda mão, por exemplo, eu não ando dos pés à cabeça com coisa antigas, mas gosto de misturar, gosto das coisas um bocadinho mais arrojadas e acho que a vida é muito curta para sermos chatos. Era bom se pudéssemos ser todos um bocadinho mais excêntricos.

Fala-nos um pouco sobre o livro que vens cá apresentar. É um livro pelo qual eu tenho muito carinho porque é o meu primeiro. Este livro é a materialização de muito trabalho, de muito esforço, da mudança que houve na minha vida, porque é um livro que reúne 80 das 500 e tal receitas que eu fiz para o ‘Prato do Dia’, que foi o primeiro programa que eu fiz para a televisão.

Porquê essas 80 receitas e não outras? Foi realmente muito difícil escolher 80. Eu tentei fazer um ‘mix’, tentei que ele fosse ecléctico, como também a minha cozinha é. Tentei que não tivesse só doces, só entradas, só pratos principais. Tem um pouco de tudo, muito à semelhança do programa. Eu não consigo dizer que são as minhas preferidas, porque eu amo comer, amo cozinhar [risos]. Portanto, para mim é muito difícil, mas acho que está uma óptima reunião de receitas, que facilmente são reproduzíveis em casa.

Essa ‘simplicidade’ é uma das características da tua cozinha? Toda a gente me diz isso. Ainda bem que é esse o ‘feedback’ que eu recebo, porque eu esforço-me imenso para que as coisas pareçam fáceis. Muito do trabalho que as pessoas nunca vêem é o trabalho de pré-produção. Eu crio as receitas, eu desenvolvo as receitas, eu escrevo os guiões e, quando este processo acontece, eu tento simplificar ao máximo todos os passos, para que, não seja fácil para toda a produção consegui acompanhar, mas também para que as pessoas em casa consigam reproduzir. Eu acho que muitas vezes as pessoas não cozinham porque acham que vai dar muito trabalho. Então, se as coisas estiverem organizadas é muito mais fácil a criatividade surgir e nós próprios termos vontade cozinhar mais. Se eu consigo as pessoas também conseguem.

Quanto a projectos, já há um próximo livro à vista? Isso é um segredo! Ando a trabalhar algumas receitas novas em projectos que infelizmente ainda não posso revelar, mas que me vão deixar muito feliz e acho que também vão deixar as pessoas felizes. Muita gente me pede o livro do ‘Cozinha Com Twist’, naturalmente, porque é o último programa que saiu. Tem receitas novas, um bocadinho mais actuais, no sentido das novas vertentes da culinária – vegetariana, com menos açúcar, novos ingredientes, etc. – e, um novo livro, a existir será também nesse sentido.