Costinha voltou a falar 50 dias depois

A 23 de Fevereiro, depois da derrota com Famalicão, por 3-2, antecedidos de dois empates consecutivos - Sp. Covilhã, 1-1, e Académico de Viseu, 3-3 -, o treinador do Nacional foi à sala de Imprensa manifestar profundo descontentamento pela forma como alguma comunicação social, por um lado, e o sector da arbitragem, por outro, estavam a tratar a equipa que comanda, revelando, também, que, muito provavelmente, não iria marcar presença em mais conferências de imprensa porque cansara-se “de ver tanta falta de sensatez em alguns aspectos”.

Desde então não se ouviram mais declarações públicas de Costinha e durante este período o Nacional conquistou 26 pontos em 30 possíveis, que ajudaram a colocar a turma alvinegra no topo da classificação, com mais seis pontos que o Santa Clara, que é terceiro - Arouca, que é segundo, está a cinco pontos do líder.

Causou, portanto, alguma estranheza o facto de Costinha ter surgido na sala de Imprensa para comentar o jogo com o Santa Clara, curiosamente 50 dias depois da última intervenção pública. E fê-lo para “dar cara pela pior primeira parte do Nacional na época”. “Impunha-se que viesse cá e não um adjunto”, explicou o treinador.

Faltam quatro jogos para o final do campeonato, isto é, o Nacional está a duas vitórias de garantir matematicamente o regresso ao principal escalão. Este domingo, se vencer em Barcelos, ficará muito próximo de o conseguir.

Diante do Gil Vicente, que luta para não ser despromovido, os madeirenses Jota e Diogo Coelho são baixas. Cumprirão castigo. f.s.