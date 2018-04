Costinha foi à escola falar do Mundial

O treinador do Nacional, Costinha, deslocou-se ontem à Escola Básica 2/3 Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade, no Campanário, para falar da sua experiência de participação num Mundial de futebol.

Falando perante uma plateia composta por alunos e professores daquele estabelecimento de ensino, Costinha começou por abordar a sua vivência como jogador e depois também como treinador. Porém, foram as suas participações no Campeonato do Mundo do 2006 e nos Europeus de 2000 e 2004, ao serviço da selecção portuguesa, que dominaram a sua intervenção.

As histórias partilhadas ao longo da conversa, que durou quase uma hora e meia, cativaram a atenção dos presentes, motivando também a participação de alguns alunos, com perguntas dirigidas ao treinador alvinegro. N.G.