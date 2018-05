Costinha e Ricardo premiados

O DC Nacional viu duas das suas maiores figuras da temporada serem distinguidas pelo CNID- Associação de Jornalistas do Desporto. Foram os casos do seu treinador Costinha, eleito o melhor treinador da II Liga, e do seu ponta de lança Ricardo Gomes, jogador do ano. Os prémios foram entregues na tarde de ontem numa cerimónia que decorreu na Colunata dos Eventos, no Bom Jesus, em Braga.

Refira-se que Ricardo Gomes, aos 26 anos, terá rubricado sua melhor temporada, tendo sido uma das pedras basilares no regresso do Nacional à I Liga. O avançado cabo-verdiano alinhou em 40 jogos ao longo da temporada em todas as competições (36 jogos da II Liga) e averbou 24 golos, 22 deles na II Liga, que fizeram dele o melhor marcador da competição.

Estes números mereceram a cobiça de outras paragens com outro poder económicos, que impossibilitaram ao Nacional manter os seus serviços.

Refira-se , por outro lado, que o central brasileiro Felipe Lopes, 30 anos, terá aceite uma proposta do clube para ficar mais um ano com no Nacional, juntando-se assim aos centrais Diogo Coelho e Julio César.