A relação entre Costinha e um número considerável de adeptos do Nacional voltou a esfriar, após as duras críticas que foram feitas durante a após a derrota com o Santa Clara, que se estenderam, depois, às redes sociais, com muitos sócios a tecerem considerações pouco simpáticas ao treinador.

Uma vez mais, o que já é hábito, no final da ‘cimeira insular’, Costinha respondeu aos assobios...