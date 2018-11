Costinha pretende dar continuidade ao que foi feito em Vila do Conde, jogo que o Nacional empatou (3-3) depois de estar a perder 3-1. “A forma como se entregaram ao jogo acaba por demonstrar à equipa que com esta mentalidade competitiva as coisas podem sair bem”. E o treinador quer aproveitar isso para alcançar um resultado positivo no dérbi desta tarde, no Estádio da Madeira.