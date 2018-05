O Governo da República não manifestou, até ao momento, o compromisso em assegurar metade do esforço financeiro para executar o tão aguardado novo hospital da Madeira. Isso mesmo foi obtido por Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, na última reunião em Lisboa onde se procurava dar um passo decisivo para lançar a primeira pedra da futura unidade de saúde.

Da reunião técnica para estudar os moldes do financiamento não surtiram novidades. Pedro Calado transmitiu ao primeiro-ministro que está tudo a postos para que seja lançado o concurso público internacional ainda este ano, mas para isso é preciso que o Governo da República defina o escalonamento financeiro da comparticipação e revele o montante específico que assumirá neste esforço conjunto.

Foram apresentada as diferentes fases dos projectos gerais e de especialidade, assim foi dado conta das diligências já efectuadas pelo executivo madeirense, nomeadamente os trabalhos de expropriação que já custaram perto de 12 milhões de euros. Tudo para que o futuro hospital saia do papel.

A reunião terminou sem que fosse alcançado o consenso. A Região quer o Estado a financiar metade de todo o investimento necessário à construção do novo hospital, mas a República está disponível para apoiar 50% apenas do montante necessário à construção estrutural do edifício, ficando os custos com os equipamentos e acessibilidades por conta da Madeira. Isto em termos práticos, significa que a Região teria de arcar com 70% do esforço necessário à execução total da empreitada, apurou o DIÁRIO junto de fontes governamentais.

O número dois do executivo regional regressou à ilha de mãos a abanar. A haver novidades, estas serão anunciadas pelo primeiro-ministro na visita de amanhã à Madeira, onde manterá contactos também com a estrutura partidária, nomeadamente com Paulo Cafôfo, candidato apoiado pelo PS-M à presidência do Governo Regional.

Além da ministra do Mar, Ana Paulo Vitorino, que marcará presença nas comemorações do Dia do Empresário, organizadas pela Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), António Costa terá amanhã a companhia de um outro ministro: Pedro Marques, com a pasta do Planeamento e das Infra-estruturas.

Embora não se conheça, até ao momento, os detalhes do programa oficial da visita de António Costa à Região, o DIÁRIO sabe que Pedro Marques estará ao lado do primeiro-ministro na reunião já anunciada para a Quinta Vigia, uma presença que é aguardada com alguma expectativa, já que pode significar que o Estado terá já definidas algumas resoluções concretas para algumas das 21 matérias pendentes, como é o caso do modelo do subsídio de mobilidade.