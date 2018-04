Costa recebe Cafôfo e agrava guerra política

O presidente da Câmara Municipal do Funchal anunciou ontem ao JM que será recebido, hoje, pelo primeiro-ministro e líder do PS, para procurar desbloquear os assuntos que estão parados entre o Governo Regional e o Governo da República. Paulo Cafôfo acusou o governo regional de se “entrincheirar” nas disputas com o governo de Lisboa.

A reunião entre António Costa e o autarca dominou a sessão plenária de ontem, com o primeiro-ministro a ser acusado de “gozar com os madeirenses” e com os órgãos da Autonomia.

Costa acusado de peculato

Jaime Filipe Ramos considera que esta é a confirmação de que há uma “estratégia partidária” do PS, paga com o dinheiro dos portugueses.

O líder parlamentar social-democrata lembra todas as reuniões entre os dois governos, as audiências recusadas por ministros - a última esta semana para tratar das questões dos vosso cancelados - e os problemas que têm as soluções metidas na gaveta. “De repente, há quem vá reunir-se para resolver tudo”.

Jaime Filipe Ramos considera que o que está em causa é usar dinheiro dos impostos dos portugueses para benefício do PS. “Isto é peculato, uso de dinheiro dos impostos ao serviço do PS”, acusa.

A discussão em torno da viagem de Cafôfo a Lisboa foi retomada durante a discussão de um diploma do PSD.

Carolina Silva apresentou uma proposta de lei a enviar à Assembleia da República que altera a legislação sobre audição dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas. Neste momento, a legislação cumpre a norma constitucional de audição obrigatória, mas nada e determinado em relação ao não cumprimento de prazos.

O caso mais grave e recente foi o do Orçamento de Estado para este ano, sobre o qual foi pedido parecer, quando já estava aprovado em São Bento.

O PSD pretende que todos os diplomas da República que não cumpram os prazos de audição sejam considerados inconstitucionais.

O CDS associou-se à proposta de lei do PSD - foi aprovada por unanimidade - e Lopes da Fonseca denunciou o desrespeito de que são vitimas os órgãos de governo próprio das regiões, muitas vezes vistos como “assembleias municipais”.

O líder do CDS também considera graves os sinais dados pelo governo da República e pelo primeiro-ministro António Costa.

“Não queremos acreditar que o primeiro-ministro dialogue com alguém que não representa nenhum órgão de governo próprio e nem representa um partido”, afirma, referindo-se a Paulo Cafôfo.

O deputado não quer acreditar que haja uma agenda do primeiro-ministro para prejudicar os madeirenses. “Não acreditamos que a Assembleia Legislativa e o governo regional sejam subalternizados em relação a alguém que não representa a Região”, afirma. O líder do CDS garante que “os madeirenses não aceitarão que lhes ponham o pé em cima”.

Eduardo Jesus, do PSD, pergunta se “alguém que se recusa a vir à assembleia” tem “legitimidade para representar a Região”. O deputado do PSD lembrava as sucessivas recusas de Paulo Cafôfo em vir ao parlamento falar sobre a tragédia do Monte, em relação à qual foi constituído arguido pelo Ministério Público.