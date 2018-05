Ganhar a Madeira é uma batalha “absolutamente decisiva” para o PS

O PS nacional aposta ‘todas as fichas’ nas eleições regionais de 2019. Nunca em nenhum congresso do partido os seus principais dirigentes se referiram tanto à necessidade de existir uma vitória eleitoral na Região. No ‘conclave’ da Batalha, que não podia ter corrido melhor à estrutura regional, o nome ‘Madeira’ ecoou muitas vezes na sala. Quer pela boca de António Costa, de Carlos César ou de Ana Catarina Mendes.

A delegação de 100 elementos sentiu o apoio e regozijou-se pelo facto, alegando que a unidade existente no PS-M está a dar frutos, mobilizada pela acção de Paulo Cafôfo. As atenções estiveram viradas para o presidente da Câmara do Funchal que conversou, por diversas vezes, com António Costa e outros nomes grandes do partido a nível nacional.

Ana Catarina Mendes, que esteve no último congresso regional, foi reeleita secretária-geral adjunta do PS e explicou ao DIÁRIO os motivos que levam o partido a acreditar na vitória de Cafôfo em 2019. “Estamos totalmente empenhados na conquista do poder na Região e no projecto de Paulo Cafôfo. Estamos de alma e coração com um PS-M muito forte e mobilizado e temos um excelente protagonista como candidato. A nossa missão é travar e ganhar este combate, que é absolutamente decisivo”, vincou a responsável.

Mesmo sabendo que não é uma tarefa fácil vencer o partido, PSD, que está no poder desde 1976, Ana Catarina Mendes sente que o momento da alternância na Madeira pode estar próximo. E justifica: “Os tempos mudaram e hoje já não há medo de as pessoas participarem num projecto diferente do PSD”. Com isso o PS-M “cresceu”. A secretária-geral adjunta reforça que há cada vez mais interesse em colocar os temas regionais no plano nacional e para isso é necessário existir uma “forte” cooperação entre governos.

“Tudo tem de ser feito em parceria e não de costas voltadas. Não é possível existir uma região de Portugal voltada de costas para o Governo central”, disparou. Para a socialista, o Governo Regional continua a “olhar com desconfiança” para Lisboa, numa tendência crónica de culpabilizar António Costa e o seu executivo “pelo que de mal acontece na Madeira”.

A secretária-geral adjunta não tem dúvidas de que a crispação registada com o Funchal “é consequência da estratégia do PSD-M nos últimos anos. Tenta tapar o sol com a peneira das suas insuficiências culpando alguém. E esse alguém é o governo da República. A táctica não é nova”, garante, insistindo que o projecto do seu partido para a Madeira é para sair ganhador em 2019.

António Costa insiste

As atenções do congresso para com a Madeira ficaram também bem patentes no discurso de encerramento do 22.º Congresso do PS.

António Costa frisou que Paulo Cafôfo, presente na sala, vai ser o primeiro a ganhar as eleições na Região para o Partido Socialista.

Com esta declaração, o secretário-geral arrebatou uma grande salva de palmas do congresso. Os delegados presentes levantaram-se. No ecrã principal foi focada a cara do autarca do Funchal, bem como de Emanuel Câmara.

António Costa frisou que PS vai provar que é capaz de fazer “um grande trabalho” na Região. O responsável máximo dos socialistas dirigiu-se directamente a Emanuel Câmara e a Paulo Cafôfo, deixando-lhes uma mensagem clara: “Quero-vos dizer que contam com todos os socialistas do país, para poderem vencer as eleições do próximo ano”.

Votações

Antes do discurso final do secretário-geral, a lista de António Costa para a Comissão Nacional, encabeçada pela secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, obteve 86,6% dos votos, contra 11% conseguidos pela lista encabeçada por Daniel Adrião. Carlos César, o presidente do partido, anunciou que a lista do secretário-geral do PS para a Comissão Nacional, órgão máximo deliberativo entre congressos, obteve 1.107 votos, enquanto a lista de Daniel Adrião recebeu 141 votos, tendo-se registado ainda 30 votos em branco.

Delegado de Machico internado

No final do segundo dia de trabalhos do congresso um delegado de Machico foi internado no Hospital de Leiria na sequência de uma indisposição. Luís Roque tem problemas do foro cardíaco, estando consciente todo este período. O secretário-geral do PS-M, João Pedro Vieira, acompanhou o delegado à unidade hospitalar.

Costa quer regresso dos emigrantes

O secretário-geral do PS anunciou, no encerramento do 22.º Congresso do PS, que o Orçamento do Estado para 2019 vai ter como prioridade o apoio ao regresso dos portugueses que emigraram no período de crise económico-financeira entre 2010 e 2015. Este anúncio foi feito por António Costa com o ministro das Finanças, Mário Centeno, sentado na primeira fila a ouvir esta intervenção. “Entre 2010 e 2015 tivemos um afluxo emigratório como não tínhamos desde a década de 60 e temos de criar condições únicas e extraordinárias para os que partiram e pretendam voltar a Portugal tenham condições para regressar ao país. Quero aqui dizer claramente: para o PS, uma das principais prioridades do Orçamento do Estado para 2019 vai ser adoptar um programa que fomente o regresso dos jovens que partiram, sem vontade de partir e que têm de dispor da liberdade de poderem voltar a viver entre nós”, declarou, recebendo uma prolongada ovação dos delegados socialistas.

O secretário-geral do PS acentuou que essa será uma das principais prioridades do seu executivo no que respeita ao próximo Orçamento do Estado.

Costa dedicou grande parte do seu discurso de encerramento às políticas que tenciona adoptar a prazo para a inserção das gerações entre os 20 e os 30 anos no mercado de trabalho.

PS-M nos órgãos nacionais

Na sequência do 22.º Congresso do PS, os militantes das Madeira ficaram assim distribuídos nos diversos órgãos nacionais:

Secretariado: Emanuel Câmara (por inerência de funções)

Comissão Política Nacional: João Pedro Vieira, Bernardo Trindade, Emanuel Câmara e Victor Freitas, estes dois últimos por inerência de funções.

Comissão Nacional: Avelino Conceição, Miguel Iglésias, Célia Pessegueiro, Bruno Ferreira e Emanuel Jardim Fernandes.

Departamento das Mulheres: Célia Pessegueiro, Sofia Canha e Adelaide Ribeiro

O ex-presidente do PS-M e deputado à Assembleia da República, Carlos Pereira, não ficou em nenhum órgão nacional do partido.

O CONGRESSO VISTO POR...

Sofia Canha - Calheta

Este congresso revelou a matriz socialista, de defesa da dignidade através do trabalho, da afirmação do Estado Social, como garante da liberdade do cidadão, o respeito pelo regime autonómico, a declaração explícita de apoio aos socialistas da Madeira que, com a liderança ao governo na pessoa do Paulo Cafofo, se perspectiva vencer as eleições regionais de 2019. Sentiu-se uma energia positiva e ganhadora.

Bruno Ferreira – Funchal

O congresso legitimou a estratégia e o que saiu do congresso regional com a ovação e com a forma como recebeu Paulo Cafôfo. Emanuel Câmara apresentou a estratégia regional e Paulo Cafôfo concretizou os desígnios socialistas que irão a votos no próximo ano na RAM.

Ricardo Catanho - São Vicente

Um congresso virado para o futuro onde a Região teve grande destaque, o PS Nacional demonstra também grande empenho em fazer história na Madeira em 2019.

Teresa Leão – Porto Santo

A afirmação da candidatura de Paulo Cafôfo a presidente do Governo Regional e o reconhecimento do excelente trabalho desenvolvido pelos autarcas da Madeira e Porto Santo.

Fátima Freitas – Santana

O 22.° Congresso do PS foi o congresso em que senti que os olhos estão postos na Madeira para o momento histórico que se adivinha nas eleições regionais de 2019. Adivinha-se uma Vitória para a democracia da Madeira e Porto Santo.

Avelino Conceição – Machico

Este congresso foi o melhor em que estive, em organizado, os congressistas perto uns de outros, informação sempre disponível, em suma um congresso fantástico, a Madeira esteve um tratamento exemplar por parte da organização do congresso. Fantástico.

Alano Gonçalves – Ribeira Brava

O congresso marcou um momento de união em torno do objectivo de mudar a Madeira. A motivação para os desafios futuros foi reforçada.

Carmo Jesus - Câmara de Lobos

Este congresso está a ser muito afirmativo, nomeadamente ao grande apoio manifestado pelo PS ao candidato a Presidente do Governo Regional da Madeira, Paulo Cafofo. Hoje, mais que nunca, tenho a certeza: vamos ganhar 2019.

Célia Pessegueiro – Ponta do Sol

É essencial, para dar de novo esperança aos madeirenses, seja na reeleição de um governo socialista para o país, seja na eleição, pela primeira vez, de um governo socialista na Madeira. O PS-Madeira prepara-se para a alternância que muitos madeirenses ambicionam e este Congresso Nacional reforça este desejo, pelo empenho pessoal que o próprio António Costa põe na eleição de Paulo Cafôfo para presidente do Governo Regional. Quando estamos a remar todos para o mesmo lado ganha a Democracia e ganha a Autonomia.