Costa quer redução gradual dos juros

O primeiro-ministro garante que já apresentou, ao governo regional da Madeira, uma proposta para redução gradual dos juros pagos pela Região à República referentes ao empréstimo do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro. António Costa deu a garantia, numa resposta a Assunção Cristas, líder do CDS, no debate quinzenal que decorreu, ontem, na Assembleia da República.

A proposta prevê uma redução da taxa, já este ano, de 3,375% para 3,075%, o que permitiria à Região poupar, de imediato, cerca de um milhão de euros em juros do empréstimo do PAEF. No próximo ano a taxa seria inferior a 3% e seria reduzida nos anos seguintes. Uma proposta que estará a ser estudada pelo executivo regional.

Costa lembrou que os juros iniciais foram impostos pelo governo anterior, do PSD e do CDS e voltou a reconhecer que é injusto que a Madeira pague mais do que Portugal paga aos seus credores internacionais. No entanto, a proposta apresentada tem taxas muito superiores às que o país tem conseguido para se financiar, a curto e médio prazo.

25 milhões para a mobilidade

Assunção Cristas também questionou o primeiro-ministro sobre a revisão do subsídio social de mobilidade. António Costa repetiu o que já tinha dito durante a vista à Madeira: o actual modelo serve, sobretudo, para financiar as companhias.

O governante referiu o aumento substancial dos custos. “Estamos a pagar e muito”, afirmou o primeiro-ministro.

Costa terá proposto ao governo regional uma verba de 25 milhões de euros como plafond para o subsídios social de mobilidade.

O deputado do PS eleito pela Madeira Carlos Pereira congratulou-se com o anúncio de que a Madeira poderá beneficiar de uma redução dos juros do empréstimo resultante do resgate e à Região.

O deputado recordou que a proposta de redução de juros foi apresentada por si através da inclusão de um artigo no Orçamento do Estado. Carlos Pereira regozijou-se ainda a proposta anunciada de 25 milhões para garantir a mobilidade. “É mais do dobro do actual”, sublinha.