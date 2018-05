Costa paga dívida ao SESARAM e garante ‘meio’ hospital

Está garantida a comparticipação do Governo a República em metade dos custos da construção e equipamentos do novo hospital da Madeira. Igualmente assegurado pelo primeiro-ministro está o pagamento de 17 milhões de euros que eram devidos ao SESARAM decorrentes dos subsistemas de saúde. Estes foram os dois assuntos ontem resolvidos durante a reunião entre Miguel Albuquerque e António Costa, na Quinta Vigia.

Os outros dois grandes assuntos pendentes vão continuar em ‘lista de espera’. É o caso das taxas de juro pagas pela Região ao Estado e a revisão do subsídio social de mobilidade.

Depois de mais de duas horas e meia reunidos, foi o presidente do Governo Regional a anunciar que o futuro hospital da Madeira “ficou consubstanciado” com a República a assegurar “50% do valor da construção e dos equipamentos”. Miguel Albuquerque adiantou que o concurso internacional para a sua construção será lançado ainda este ano, já depois do Verão. O primeiro-ministro confirmou que apoiará metade dos 314 milhões de euros que constam no cronograma. Prometeu disponibilizar verbas já a partir do próximo Orçamento de Estado, mas lembrou que ainda falta que o projecto do novo hospital seja classificado como de interesse comum. Esclareceu ainda que de fora desta repartição de custos ficam os encargos com as expropriações.

“Confinamos aquilo que já tínhamos anteriormente acordado”, salientou António Costa, sublinhando que “é fundamental trabalharmos em conjunto para que este projecto possa ser classificado pela entidade competente como projecto de interesse comum”. Vincou de resto que o compromisso assumido não é mais do que “fazer aquilo que é correcto do ponto de vista político fazer, que é pagar em 50% as despesas com a construção e com os equipamentos do hospital”, disse.

Albuquerque foi o primeiro a falar na conferência de imprensa, dando conta que também ficou garantido que o governo central irá assumir as dívidas dos subsistemas de saúde ao SESARAM apuradas até Maio de 2016, num montante global de 17 milhões de euros. As liquidações posteriores “vão ser anuladas” no âmbito do “acordo de reciprocidade”. “Falta agora acordar o processo de pagamento”, esclareceu António Costa.

Estes foram os dois assuntos encerrados nesta reunião. Ainda em discussão permanecem os outros dois temas: as taxas de juro pagas pela Região ao Estado e a revisão do subsídio de mobilidade.

No caso dos juros, o governante nacional garantiu que será encontrada uma forma de fazer repercutir na Região as taxas de juro que o Estado paga aos seus credores, para que não continue a situação injusta de a Região pagar juros superiores aos que Portugal consegue para os eu financiamento externo.

“Espero que rapidamente cheguemos a acordo importante para a Região diminuir os encargos com os juros” reconheceu, acrescentando porém que também é importante que todos os contribuintes paguem “o valor justo para o subsídio de mobilidade”. Ora, sobre o subsídio de mobilidade, o primeiro-ministro reconhece a necessidade de rever o modelo actual que só beneficia as companhias aéreas.

“O actual modelo beneficia sobretudo as transportadoras sem acrescentar benefícios aos residentes e com elevadíssimos custos para o Estado”. António Costa disse que esta modalidade já implicou um aumento superior a 426% naquilo que o Estado paga, quando só há um aumento de 48% de deslocações por parte dos residentes na Madeira. Este resultado “desapropriado” leva-o a concluir que o modelo actual “não beneficia os residentes na Madeira e é altamente prejudicial para todos os contribuintes nacionais”.

Segundo o primeiro-ministro, é ser necessário “continuar a trabalhar para encontrar uma solução conjunta para a dívida e o subsídio de mobilidade”.

No rescaldo deste ‘empate’, Miguel Albuquerque considerou a reunião “franca, aberta” e garantiu que os dois governos vão “continuar a trabalhar”.