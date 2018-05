Costa apoia tudo mas não concretiza nada

Não foi uma decepção total, sobretudo porque António Costa deu razão ao governo regional em praticamente todas as reivindicações - a maioria apoiadas pelos vários partidos - e até destacou a evolução positiva da economia madeirense, mas o balanço da visita do primeiro-ministro poderia ser muito mais animador. Das 21 questões que DIÁRIO identificou, apenas meia dúzia tiveram uma promessa concreta.

Dos vários partidos, apenas os socialistas locais consideram que está enterrado o “pseudo-contencioso”, criado entre o Funchal e Lisboa e que o governo regional e o PSD perderam os argumentos para culpar a República pelos problemas dos madeirenses.

Para a maioria dos partidos, Costa trouxe “muita parra e pouca uva”, uma vez que até as promessas mais fortes que fez, na reunião com Miguel Albuquerque e no jantar do Dia do Empresário, organizado pela ACIF, estão dependentes de medidas legislativas ou de decisões de grupos de trabalho.

A reunião na Quinta Vigia, que deveria durar uma hora prolongou-se por mais de duas e meia e terá sido particularmente intensa. As posições sobre alguns dos temas mais polémicos, como os juros cobrados pelo Estado à Região - cerca do dobro do que Portugal paga aos seus credores internacionais - ou as garantias de financiamento do novo hospital, aqueceram uma reunião que terá sido o verdadeiro murro na mesa das relações entre os dois governos.

Costa veio garantir que ainda este ano haverá condições para avançar com o concurso internacional para o novo hospital - o governo regional diz que apenas falta um cronograma financeiro a ser assumido por Lisboa - e que serão pagos os 17 milhões de euros de dívidas dos sub-sistemas de saúde ao SESARAM.

O primeiro-ministro também voltou a reconhecer a injustiça dos juros cobrados à Região, a necessidade de alterar o subsídio social de mobilidade e pressionou a ANAC para que seja rápida na alteração dos limites de operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira. Mas tudo isso depende de comissões ou de estudos.

O PSD reclama ‘vitória’ ao ver Costa apoiar todas as suas reivindicações mas, tal como a oposição, espera para ver a concretização das promessas do primeiro-ministro. As mesmas que já tinha feito, há mais de um ano, também na Quinta Vigia.

“Fim do pseudo-contencioso”

Victor Freitas, líder parlamentar do PS-M, faz um balanço “extremamente positivo” da visita de António Costa, uma vez que as garantias de resolução dos problemas permite “olhar para o futuro com outros olhos”.

Ontem, a direcção do PS-M emitiu um comunicado em que afirma que a atitude manifestada pelo primeiro-ministro “vem mostrar, uma vez mais, a solidariedade da República e o assumir dos compromissos e o cumprimento das promessas do executivo nacional para com a Região Autónoma da Madeira, sendo, simultaneamente, um exemplo de credibilização da política. Desta forma, acaba-se de vez com este pseudo-contencioso criado pelo PSD-M e pelo Governo Regional, em que os madeirenses e os porto-santenses ficavam a perder, à custa de jogos partidários”.

“Derrota clara do PS-Madeira”

“A grande conclusão desta visita é que António Costa confirma que todos os dossiers da Madeira são reais e sérios e não são ficção partidária”, afirma Jaime Filipe Ramos, num comentário à visita do primeiro-ministro. Para Jaime Filipe Ramos, esta foi uma “derrota clara, sobretudo, para o PS-Madeira que sempre se pautou por um silêncio cúmplice, uma derrota para os que deixaram de ser autonomistas”. O primeiro-ministro reconheceu a legitimidade das reivindicações da Madeira, mas o PSD “esperava muito mais”.

Também o secretário-geral do PSD, Rui Abreu, afrimou que a visiat de Costa “não trouxe nada de novo” e que as reivindicações da Região vão continuar.

Visita de Costa “foi uma decepção”

Os resultados da visita de António Costa “ficaram aquém” do que era esperado por Paulino Ascenção. Para o líder do Bloco de Esquerda “não há nada de novo”, apenas o “reiterar de promessas antigas”, como o financiamento de metade do hospital.

“Não está nada concretizado, não há um plano, não há prazos. Nesse aspecto, foi decepcionante”, afirma.

Paulino Ascenção considera que esta falta de resultados práticos também mostra que não há “capacidade negocial do governo regional que se entretém com questões laterais como o local da reunião”, mas também que “não resultaram as visitas a Lisboa do presidente da Câmara do Funchal que não deram frutos”.

“Muita parra e pouca uva”

“O presidente da Câmara do Funchal deve ser a pessoa mais decepcionada com a vinda do senhor primeiro-ministro”, conclui Lopes da Fonseca. O líder do CDS-PP, num comentário à visita de António Costa à Madeira, diz que as duas viagens de Paulo Cafôfo a Lisboa “não deram em nada, porque o primeiro-ministro não lhe trouxe nada”.

Lopes da Fonseca considera que esta visita de António Costa acabou por ser “muita parra e pouca uva”, pelo menos pelo que ouviu no jantar da ACIF. Para Lopes da Fonseca foi importante o primeiro-ministro vir á Madeira, mas ficou “decepcionado” porque esperava alguma medida concreta.

“Entendimento positivo”

“A visita de António Costa foi, no nosso entender, positiva, porque é importante que haja boas relações entre as instâncias representativas do povo. Tem de haver entendimentos para resolver problemas”, sublinha Ricardo Lume (PCP). O deputado considera que, independentemente das questões políticas e partidárias, “tem de haver pontos de contacto para resolver os problemas”. Para Ricardo Lume seria “lamentável” que não houvesse “articulação entre os dois governos” nos pontos mais importantes. Por isso considera importantes os sinais de “entendimento”.

“É preciso estabelecer prazos”

“Não quero ser pessimista, mas daqui a um ano ainda vamos estar a empurrar alguns destes problemas”, prevê Élvio Sousa. O secretário-geral do JPP considera positiva a vinda do primeiro-ministro e o facto de ter reconhecido a legitimidade de várias reivindicações da Região, mas espera “pelos actos”. “Se fosse o presidente do governo regional, dava um prazo para esses actos”. Élvio Sousa gostou de ouvir António Costa “dar razão a uma expressiva maioria das reivindicações do governo regional e da própria oposição”, como são os casos dos juros da dívida, o financiamento de 50% do hospital e a necessidade de rever o subsídio de mobilidade.