Cortejo Alegórico da Flor traz à rua muitas crianças

A cerimónia do Muro da Esperança foi adiada devido às condições meteorológicas, mas amanhã acontece aquele que é considerado um dos pontos altos da Festa da Flor: o cortejo alegórico. O evento, que traz à rua muitas crianças e que costuma atrair muitos turistas à Região, realiza-se, pelas 16 horas, na baixa citadina do Funchal.

O desfile conta com a participação de 11 grupos, num total 1.500 figurantes, que desfilam sob a temática ‘600 Anos em Flor’ para assinalar os 600 anos dos descobrimentos das ilhas da Madeira e do Porto Santo.

O cortejo será inaugurado pelo carro alegórico de João Egídio, que irá se apresentar ao público com o tema ‘Seiscentas Primaveras’. Segue-se a Turma do Funil com ‘30 anos em harmonia com as flores’ e ‘Flores com História’ da Associação de Animação Geringonça.

Depois é a vez de ‘entrar em cena’ a Associação Fura Samba, sob a temática ‘Madeira o despertar da Natureza’ e ‘Um Oceano de Flores’ da Associação Cultural Império da Ilha. A trupe Sorrisos de Fantasia desfila logo de seguida com Richalieu a Associação Animad apresenta-se ao público com o tema ‘Clássica’.

Já a Escola de Samba Caneca Furada desfila numa ‘Floresta Encantada’ e a Associação Trama e Enredos escolheu ‘Pelos Olhos de Zarco’ para manter o público debaixo de olho. Segue-se a Dance Flavourz by Francis Cardoso com ‘600 anos em flor e as suas princesas’ e, por fim, é a vez de brilhar a trupe de Isabel Borges com ‘Love Me Do’.

Os grupos irão sair da Praça da Autonomia, seguem para a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul) até à Rotunda Francisco Sá Carneiro, percorrem a Avenida Francisco Sá Carneiro e terminam na Rotunda Harvey Foster.

O ‘grande dia’ culmina com a exposição de carros alegóricos, que se realiza às 19 horas, mas que se prolonga até às 18 horas, do dia 23 de Abril, no estacionamento da Frente Mar, nas imediações da Praça do Povo.

Muro da Esperança adiado

Recorde-se que, hoje, realizava-se também um dos pontos altos da Festa da Flor com a cerimónia do Muro da Esperança, mas que teve de ser adiada, pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, para o próximo sábado, dia 28 de Abril, devido às previsões do tempo que apontam para a instabilidade e possibilidade da ocorrência de aguaceiros durante o dia de hoje e, particularmente, durante a manhã.

O programa mantém-se para esse dia, pelo que, pelas 09 horas, inicia-se a concentração das crianças na Avenida Arriaga, em frente ao Jardim Municipal, e às 10 horas inicia-se a partida do cortejo infantil, que começa na Avenida Arriaga, segue pela Avenida Zarco, passa pela Rua Câmara Pestana e termina na Praça do Município.

O momento do dia dá-se, pelas 11 horas, com a construção simbólica do Muro da Esperança, que acontece, tal como nos anos anteriores, na Praça do Município. Além da deposição de uma flor por parte das crianças, haverá ainda largada de pombos, seguida de um espectáculo infantil protagonizado pela DSEAM.

Recorde-se que, este ano, a taxa de ocupação hoteleira situa-se nos 87%. O certame começou, esta quinta-feira, e decorre até ao dia 13 de Maio.