Cortado e emparedado

É o primeiro homicídio registado este ano na Madeira e com contornos de extrema violência. José, de 44 anos, e pedreiro de profissão, ofereceu um ‘tecto’ ao ex-cunhado e acabou morto e emparedado, alegadamente, pela própria pessoa que ajudou.

Viviam sozinhos na mesma casa situada na Rua Arcebispo Dom Aires, nos Viveiros, mais precisamente no Beco da Jacinta, e não fosse a insistência dos populares em alertar as autoridades o caso poderia passar despercebido por mais alguns dias.

O clima de suspeição já se arrastava desde o dia 23 de Maio, altura em que a vítima deixou de ser vista. Os vizinhos não desconfiaram de nada na primeira semana após a sua ausência dado que era habitual José fazer alguns ‘carunchos’ pela ilha, mas tudo se alterou quando o alegado homicida abriu a porta de casa durante o dia, há cerca de uma semana, para arejar.

O intenso e mau cheiro, que depois se veio a verificar ser de um cadáver, foi o primeiro sinal de que alguma coisa se passava, mas a grande evidência, segundo os relatos recolhidos pela vizinhança, foi um colchão ensanguentado colocado na beira da estrada pelo ex-cunhado, na quinta-feira. Aí, as autoridades foram contactadas e acorreram ao local, mas afirmaram que as marcas eram supostamente de vinho.

Ontem, desagradados com o procedimento das forças de segurança, alguns vizinhos quase que obrigaram o irmão da vítima a entrar na casa e averiguar o que se passava, pois segundo Fábio Dias, de 30 anos, havia um buraco na parede da casa que havia sido tapado, logo por detrás de um poço. Nesse espaço tinha também armários com marcas de sangue e uma faca, provavelmente aquela que foi usada para cortar José aos pedaços.

Próprio irmão encontrou o corpo

O pior cenário veio mesmo a se confirmar durante o dia de ontem quando o irmão da vítima retirou o esferovite que tapava com reboco o buraco e encontrou o corpo esquartejado. Fábio Dias também foi um dos que viu o cenário e adiantou que a vítima estava colocada dentro de sacos de plástico.

Na hora em que a polícia deteve o suspeito deste crime macabro, alguns vizinhos insurgiram-se e tentaram chegar a vias de facto com o homem, mas as autoridades rápidamente o colocaram dentro da viatura.

“Ele andava aí como se nada fosse”, referiu uma das pessoas que abordámos e que não arredou pé até o corpo ser retirado da moradia, eram 21h49.

“O mais impressionante é que a polícia não quis saber de nada. É a verdade. Quem descobriu o corpo fomos nós, os populares. A polícia esteve dentro de casa e não fez nada!”, lamentou Fábio Dias, visivelmente consternado com toda a situação, relembrando que durante duas noites alguns residentes ouviram o alegado perpetrador do crime a “rebentar a parede para fazer o buraco”.

De resto, a operação para remover o corpo da vítima não foi fácil. A morosidade prendeu-se com a dificuldade em retirar José do local para onde foi despejado, sendo que os bombeiros tiveram mesmo de rebentar ainda mais a parede, munidos que estavam de malhos.

Depois, três elementos da corporação colocaram botijas de oxigénio às costas e retiram o cadáver. Com as janelas da casa já abertas, o cheiro do corpo chegava à estrada e indicava que toda a situação estava perto de terminar. O corpo de José foi transportado pela carrinha do Instituto de Medicina Legal.

A história que abalou toda a comunidade e juntou dezenas na estrada e nas varandas certamente não será esquecida tão cedo, sobretudo porque José “era um anjo e não fazia mal a ninguém”, ficando igualmente na memória a insatisfação geral no modo como as autoridades trataram o caso desde a primeira denúncia.