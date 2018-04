Coreia suspende nuclear

A Coreia do Norte anunciou anteontem que suspendeu os testes nucleares e o lançamento de mísseis de longo alcance e que tem planos para encerrar as suas instalações de testes nucleares, adiantou a Associated Press (AP).

Já a agência de notícias oficial da Coreia do Norte adiantou que a suspensão dos testes nucleares tinha efeito a partir de ontem, sábado. O país disse estar a mudar o foco da sua política nacional e concentrado em melhorar a sua economia.

O anúncio acontece dias antes de o líder norte-coreano Kim Jong-un se encontrar com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in numa localidade fronteiriça para uma rara cimeira entre os dois países que tem por objectivo resolver a disputa nuclear com Pyongyang.

A decisão da Coreia do Norte foi tomada numa reunião do Comité Central do partido no poder, que acordou discutir “um novo período” de políticas no país.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, considerou “muito boa notícia” a decisão da Coreia do Norte de suspender testes nucleares, manifestando-se desejoso de se encontrar com o líder norte-coreano, Kim Jong-Un. O Presidente dos Estados Unidos disse que houve “um grande progresso” no diálogo com Pyongyang e expressou a sua alegria sobre o anúncio da suspensão. “A Coreia do Norte aceitou suspender todos os testes nucleares e o encerramento de um importante centro de testes. Esta é uma boa notícia para a Coreia do Norte e para o mundo”, afirmou.