Coração dividido entrea Matemática e os bolos

Criar um centro de formação e explicação de Línguas, Ciências, Matemática e Informática foi o primeiro passo dado pelos empresários Nélia e João Gonçalves, através da criação da empresa Blogmania, Lda. “O meu marido é professor de Físico-Química e eu sou professora de Matemática e, em 2007, decidimos dar este passo e abrimos o centro de explicações no Funchal”, recorda Nélia Gonçalves.

O casal dá explicações a jovens de todas as idades, com o principal objectivo de promover o gosto dos alunos pelas disciplinas que normalmente são consideradas as mais difíceis, como é o caso da Matemática e Físico-Química. “No meu caso, sendo professora de Matemática, tento que esta disciplina não seja um ‘bicho de sete cabeças’ para os meus alunos, porque é uma área tão bonita e é uma pena que hoje em dia os miúdos pensem que a Matemática é uma coisa horrível”.

E foi para dar a volta a essa repulsa pela Matemática que a professora começou a introduzir ‘miminhos’ entre os estudos. “Ao longo do tempo, fui criando laços muito fortes com os meus alunos. E, por brincadeira, fiz um bolo para dois alunos do centro de explicações que faziam anos no mesmo dia e, a partir daí, comecei a ganhar o gosto. Fui fazendo bolos para casa, para os vizinhos, amigos e, claro, continuei a trazer docinhos para os meus meninos”.

Pode-se dizer que agora, com “os docinhos a meio dos números, eles [alunos] acabam por ceder porque ficam mais descontraídos e acabam por ganhar um gostinho pela Matemática”, assume a professora.

No centro de explicação da Blogmania, o casal conta com uma média de 40 alunos inscritos e as explicações são feitas de segunda a sexta-feira, sendo que cada aula conta com um grupo entre seis a oito alunos, no máximo. “Não quero mais do que isso porque gosto de dar a devida atenção aos miúdos. Cada um tem a sua maneira de aprender”.

Professora de Matemática e de ‘cake design’

Nélia Gonçalves sempre teve um gosto enorme pela confecção de doces e bolos caseiros. “Lembro-me que, com nove anos, ia sempre para a cozinha com a minha mãe fazer bolos, broas, especialmente no Natal, fazíamos as broas de mel”.

Em 2012, a professora quis levar esta área mais a sério e reparou que a Madeira “parecia esquecida”, em relação às formações de ‘cake design’. Então, “comecei a trazer formadores conceituados na área para darem workshops, mas acabei por concluir que eu também gostava de dar formações de ‘cake design’”.

Então, surgiu a pergunta derradeira. “Pensei para mim mesma: ‘porque é que não me formo nesta área também?’. E assim foi. Acabei por ir para ‘fora’ e fiz imensas formações e actualmente tenho a certificação de formadora de ‘cake design’”.

Entretanto, a boa fama espalhou-se e a ‘carteira’ de clientes de Nélia Gonçalves começou a crescer, realidade que a levou a analisar com o esposo a possibilidade de abrir uma escola/atelier de ‘cake design’. “Como já fazia bolinhos em casa, esta seria, também, uma forma de termos um espaço físico mais apropriado para tratar das encomendas de bolos”, além das formações que iriam passar a ser realizadas no espaço.

Esta possível realidade começou a ser estudada há cerca de cinco anos. “Começámos a averiguar se podíamos avançar financeiramente com esta ideia, porque não queríamos fechar o centro de explicações e tínhamos de fazer com que estas duas áreas resultassem”.

Por fim, foi encontrado o espaço ideal, com 52 metros quadrados, para se tornar no atelier de ‘cake design’ da Blogmania, que se localiza o Caminho do Amparo, e foi inaugurado no passado dia 6 de Maio. O evento contou com a presença especial de amigos do casal, principalmente das pessoas que acompanharam de perto todo o envolvimento do projecto, como foi o caso do pai da empresária.

Devidamente equipado, o atelier, com capacidade para 10 formandos, foi decorado para ter um ambiente caseiro. “Queria que o atelier fosse como uma cozinha de casa, em termos de ambiente, mas com o espaço e equipamentos necessários de um atelier”.

Além de todos os instrumentos necessários para as formações, também foi inserida uma televisão na sala, que tem uma função muito importante. “Esta televisão vai ser utilizada para as técnicas com pormenores mais pequenos, como é o caso das flores, que exigem um trabalho muito detalhado. Assim, vou ter uma câmara ao meu lado que vai estar ligada à televisão e os formandos vão conseguir ver melhor aquilo que estou a fazer”.