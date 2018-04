Convite para dançar ao som de Diana Duarte

O Castanheiro Boutique Hotel promove esta noite o Jantar Dançante Madeira em Flor, uma forma de se associar à festa que está nas ruas do Funchal. O evento decorre no Restaurante Tipografia a partir das 19h30. Vai contar com o Diana Duarte Quarteto e ainda com a Caneca Furada, que vai desfilar Madeira em Flor. O programa festivo será ainda enriquecido com a actuação de alguns bailarinos do grupo Dancing Stars.

Diana Duarte é uma mulher das artes, vive entre o teatro e a música, sempre que pode combinando os dois mundos em actuações de jazz. Nascida em Lisboa, a cantora reside neste momento na Madeira, onde tem actuado para o público em eventos diversos. “Nómada assumida, viveu em Lisboa, Setúbal, Porto Santo, Madeira, Glasgow, e Londres. Por todos os sítios onde passou coleccionou vivências que faz questão de incorporar em tudo o que faz”, apresenta a organização do jantar.

Em termos de formação, a cantora passou pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, onde teve oportunidade de se dedicar a uma das suas paixões, o jazz. Em Glasgow, Diana Duarte ingressou no Royal Conservatoire of Scotland onde terminou o curso superior de Representação, ao mesmo tempo que pisava os palcos da música. Pelo meio, está a Inglaterra, onde também teve oportunidade de tocar, apresentando no currículo jam sessions com músicos como Rudy Royston, Yasushi Nakamura, Jon Irabagon, Erik Harland e Kurt Rosenwinkel, destaca o Castanheiro. Na Madeira, a cantora deu formação musical na Gig Music School.

Esta noite Diana apresenta-se em formato quarteto. De referir que a caminho está o seu primeiro disco de originais, podendo este ser um momento para descobrir alguns destes temas.

Num outro registo, apresentam-se os Dancing Star, um grupo de bailarinos habituado a actuar em algumas unidades hoteleiras, esta noite com uma apresentação criada para esta data. Não vai falar movimento e danças de salão.

Outro dos pontos altos do cartaz é o desfile da Caneca Furada a anteceder o jantar. Depois da refeição, composta por quatro pratos, os presentes poderão desfrutar do serão de dança e música ao vivo. As entradas custam 45 euros. Mais informações através do número 291200100.