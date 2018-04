“Continuem a apoiar a música portuguesa”

Bruno Pernadas, que expectativas tem para esta estreia na Madeira, nomeadamente no concerto previsto para o Festival Aleste, a 26 de Maio, no Complexo Balnear da Ponta Gorda? Espero que consigamos mostrar ao público do Festival Aleste e ao público madeirense o melhor que temos para oferecer enquanto grupo e enquanto banda ao vivo, uma vez que para aqueles que conhecem os discos, as nossas apresentações ao vivo contam sempre com imensas variantes no que concerne a adaptação dos vários temas do repertório como também dos vários momentos de improvisação e interacção entre músicos e público que tornam cada concerto um evento inédito.

Que músicas traz na bagagem? Iremos tocar músicas dos discos ‘Those who throw objects at the crocodiles will be asked to retrieve them’ e ‘How can we be joyful in a world full of knowledge’, como também vamos incluir dois novos temas, que possivelmente farão parte de um novo disco a estrear em data incerta, muito provavelmente em 2019.

Como vê o actual panorama musical português? Em ascensão, embora existam muitos grupos novos a lançar discos de estreia que na minha opinião ainda não estão prontos para mostrar ao público. Sinto que existe uma urgência em partilhar, não que esta necessidade seja pejorativa, muito pelo contrário, mas como cartão de visita não sei se será a melhor solução, uma vez que o que fica na memória das pessoas que ouvem é algo em construção, e este factor pode condicionar o crescimento dos jovens criadores, uma vez que existe muita oferta e pouco espaço para a divulgar.

Que músicas e artistas o fazem mexer por estes dias? Bom, estou sempre à procura de novos discos e compositores. Recentemente descobri imensos discos e temas que gosto muito, entre eles estão; Miharu Koshi and Haruomi Hosono - Swing Slow, Velly Joonas ‎- Stopp, Letta Mbulu – Nomalizo, Cassiano – Onda 12, Rupa - Aaj Shanibar, Pete Drake - Forever, entre muitos outros.

Quais são os discos da sua vida? Que influências o movem? Oh deus, é sempre uma pergunta muito difícil de responder. Gosto de muita música diferente, iria demorar uma eternidade a responder, mas posso dizer que um dos meu grandes heróis é o compositor e arranjador Les Baxter.

O que podemos esperar do futuro de Bruno Pernadas? Nos últimos anos tenho trabalhado imenso enquanto compositor para diversas artes performativas, tais como o Teatro, Dança, Televisão e Cinema. No final do ano vou compor a banda sonora original do novo filme do Gonçalo Waddington, actualmente estou a compor música para uma peça de dança criada para um público infantil com estreia agendada para dia 4 de Maio no Teatro Maria Matos.

Estive recentemente a produzir o novo disco da banda japonesa Kikagaku Moyo, foi uma experiência muito enriquecedora. Em relação aos meus projectos pessoais, estou neste momento em contacto com vários agentes e promotores de modo a organizar uma ‘tour’ internacional na Ásia e nos Estados Unidos. Em 2019 muito provavelmente irei editar um novo disco de originais.

O que dizer da recente polémica em torno dos apoios públicos às Artes? Considero todo este cenário bastante assustador, mas de alguma forma não me surpreende assim tanto esta nova realidade. Muitas estruturas e companhias do sector das artes performativas dependem de verbas e apoios do estado para a sua subsistência e sobrevivência não só a nível profissional como também a nível emocional. É possível que num futuro próximo alguns artistas e respectivas plataformas tenham que abandonar as suas carreiras artísticas já estabelecidas e que inevitavelmente procurem alternativas de sobrevivência económica noutras áreas completamente díspares em relação aquilo para o qual sempre investiram, trabalharam e dedicaram a sua vida. Isto, logicamente se conseguirem, porque também se pode dar o caso de simplesmente não conseguirem. Algumas destas pessoas constituíram família nos últimos anos, dependem destes apoios para dar continuidade à sua vida pessoal e profissional, não existindo soluções imediatas e com a Gentrificação em ascensão na Cidade de Lisboa e Porto, o nosso futuro artístico pode rapidamente tornar-se bastante aflitivo com tendência em piorar. Por agora teremos que aguardar e perceber as novas alternativas a serem a apresentadas por parte do Governo nos próximos tempos.

Que referências culturais tem da Madeira? Tenho algumas, uma vez que muitos colegas e professores ligados ao ensino da música jazz são madeirenses. Pelo que fui percebendo ao longo dos últimos anos, os madeirenses são muito unidos e generosos, sei também que são muito sérios e dedicados face às suas convicções bem como à importância que dão à tradição, desporto e cultura.

Que importância têm festivais como o Aleste, ‘indie’, privados e com uma forte aposta em sonoridades fora da caixa? Este tipo de festivais permite ao público conhecer novos trabalhos artísticos de vários criadores nacionais e internacionais. Na maior parte das vezes não é possível apresentar este tipo de música em contextos comerciais, uma vez que a tendência por parte de muitos programadores é apostar em projectos musicais mediáticos e comerciais no verdadeiro sentido da palavra. É também bastante gratificante porque permite aos artistas divulgarem a sua música fora da capital, tornando assim possível criar novas tendências e promover a descentralização cultural.

Vai aproveitar para conhecer a ilha? Vou tentar, sim.

Alguma mensagem para os seus fãs na Madeira? Por favor tentem não perder os concertos do festival e continuem a apoiar a música portuguesa.