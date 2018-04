Continente investiu 20 M€ em produtos regionais

Após ter anunciado a compra de 1.000 toneladas de legumes a produtores madeirenses, no início de Março de 2018, a cadeia de supermercados Continente revela agora que, em 2017, aumentou em 11% a compra de produtos alimentares da Madeira, num total superior a 20 milhões de euros.

Desta forma, a marca enriqueceu e alargou a oferta de produtos madeirenses nas suas lojas um pouco por todo o país, mas sobretudo no mercado regional. Nas compras a fornecedores madeirenses, as categorias em destaque são o peixe, aves, frutas e legumes, padaria, bebidas e bens essenciais, num total de centenas de produtos, que são assegurados por 70 fornecedores locais.

Estas revelações foram feitas na presença do secretário regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, que a 13 de Abril último visitou a loja Continente do Colombo, a propósito da Festa da Madeira, uma iniciativa promocional que a loja teve a decorrer até ao dia 15 de Abril, com o objectivo de promover os sabores do arquipélago, antecipando assim a Festa da Flor. O evento celebra-se na Madeira e já decorre desde a passada quinta-feira, 19 de Abril até domingo, 13 de Maio.

No Festa da Madeira marcaram também presença o administrador da Sonae MC, José Fortunato, e representantes da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária, da Confederação de Agricultores de Portugal e da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição.

Em declarações, Humberto Vasconcelos salientou que “o aumento das compras feitas pelo Continente a produtores do nosso território é demonstrativo do dinamismo da nossa economia e da qualidade e autenticidade dos produtos madeirenses. Ficamos muito satisfeitos com a notícia e orgulhosos pela iniciativa que o Continente aqui realiza, na loja do Colombo, para promover a identidade única da gastronomia do arquipélago”, ressalvou.

Por sua vez, José Fortunato, garantiu que “o Continente está muito empenhado no desenvolvimento da produção nacional e, por isso, tem desenvolvido várias acções de promoção dos produtos portugueses e de reforço da oferta das lojas, como se pode verificar nos valores de investimento divulgados e nesta iniciativa”.

À venda para os consumidores continentais estiveram na Feira, mas continuam a marcar presença nas lojas Continente, produtos como o bolo de mel, bolo do caco, a poncha, a banana, massas, broas, refrigerantes e cervejas, rum da Madeira, vinho Madeira e de mesa, doçaria e pastelaria variada e, claro, flores.