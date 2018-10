Contestação a Carlos Pereira sobe de tom

‘Jobs for the boys’. Foi lançando mão à expressão celebrizada por António Guterres nos últimos anos do cavaquismo no Governo do país, que Rui Rio classificou, ontem, a indicação pelo Partido Socialista, do deputado Carlos Pereira para a administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). O presidente do PSD considera que o ex-presidente do PS-M não tem “perfil”...