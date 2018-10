Em 2011 as câmaras das Região acumulavam um passivo de 287, 8 milhões de euros, o mais alto desde que o Anuário Financeiros dos Municípios Portugueses começou a analisar as contas das autarquias, em 2003. Passados seis anos esse mesmo passivo baixou para 108,6 milhões de euros. A Câmara do Funchal, por exemplo, conseguiu amortizar a sua dívida em 58,3 milhões de euros, no período...