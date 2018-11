Construção do túnel Vasco Gil-Fundoa arranca hoje

Arranca hoje a construção do designado Túnel 2 da Nova Ligação entre o Vasco Gil-Fundoa à cota 500, que passa sob o Caminho do Lombo dos Aguiares e sob o Caminho Padre Dr. Abel Augusto da Silva, numa extensão de 51 metros, uma empreitada da tutela do Governo Regional, através da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas.

Dada a especificidade de execução para este tipo...