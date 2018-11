O União regressou ontem aos triunfos, por 3-1, diante do Coimbrões, jogo do Campeonato de Portugal no qual apresentou grande consistência exibicional.

A equipa madeirense inaugurou cedo o marcador, aos 17 minutos, por Luizinho, mostrando argumentos para sair do jogo com os três pontos. O União apresentou ritmo forte ao longo dos primeiros 45 minutos e Ivanildo ampliou a vantagem...