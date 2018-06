Conservatório aos pedaços

Passaram-se nove meses e pouco terá mudado em termos de intervenções depois do alerta do presidente da direcção do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira Eng. Luiz Peter Clode para o estado de degradação do prédio localizado na Avenida Luís de Camões, no Funchal. Carlos Gonçalves chamou na altura a atenção para a segurança de pessoas e bens que poderia estar em risco e desde então, pelo menos em duas ocasiões parte do beiral desprendeu-se e por pouco não atingiu pessoas, uma dessas situações foi já este ano. O DIÁRIO procurou saber se há desenvolvimentos em relação a este assunto. Carlos Gonçalves não quis falar, tendo direccionado quaisquer esclarecimentos para o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho. O secretário foi contactado na quarta-feira através do seu gabinete de assessoria. As respostas não chegaram até ontem ao fecho da edição.

Já em Setembro, Carlos Gonçalves dava conta de infiltrações de água da chuva e partes do edifício “que começam a ceder e que podem cair a qualquer momento, colocando em risco pessoas e bens”. Na notícia publicada a 1 de Setembro, o presidente do Conservatório assumia publicamente o seu receio nas páginas do DIÁRIO e o desejo de um edifício novo, criado de raiz. A praga de formiga-branca que atinge o prédio e os próprios instrumentos está para além do recuperável, justificou.

O argumento reiterado na abertura do ano lectivo no início de Outubro não terá sido forte o suficiente para convencer o presidente do Governo Regional. Miguel Albuquerque colocou de parte esta aspiração. Na ocasião disse ser necessário agir com “temperança” e que contava melhorar a estrutura actual.

Um dos desprendimentos de parte do beiral aconteceu no final do ano passado e terá sido reportado à direcção. Ao que o DIÁRIO apurou, os funcionários do próprio estabelecimento de ensino terão depois disso desprendido as restantes partes do beiral que aparentavam estar a cair para evitar futuras quedas inesperadas. No entanto, já em Fevereiro deste ano, segundo testemunhas, outro novo pedaço terá aterrado mesmo ao lado da mãe de uma aluna que se encontrava no exterior.

Em Outubro, Carlos Gonçalves revelou que já havia informado a tutela sobre toda a situação e questionado por este jornal na mesma ocasião, Jorge Carvalho respondeu “O Conservatório reúne condições para um bom funcionamento, tal como tem vindo a acontecer. Todas as necessidades de manutenção têm sido dimensionadas em função dessa realidade.”

Na mesma altura, foi contactada também a Direcção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas que terá informado que até ao final do ano passado haveria um processo em curso, mas através do Conservatório, que tem autonomia financeira, algo que Carlos Gonçalves disse em Outubro desconhecer.

As perguntas enviadas agora ao secretário procuravam saber precisamente se algo foi feito ou vai ser feito. Questionavam Jorge Carvalho se ainda acredita que estão reunidas as condições para um bom funcionamento, nomeadamente em termos de segurança das pessoas; se a Secretaria foi informada sobre a queda de parte do beiral; se já foi feito algum levantamento por técnicos habilitados sobre a necessidade ou não de intervenção de fundo a curto prazo; se depois da denúncia do presidente da direcção da instituição foram realizadas obras e que obras; se estão previstas outras e para quando; e se o Conservatório tem orçamento para realizar obras de fundo se necessárias.