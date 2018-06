Conselheiro das Comunidades Madeirenses “deve ser eleito”

Vários assuntos que afligem as comunidades madeirenses foram discutidos entre o presidente da Câmara Municipal do Funchal e os diferentes dirigentes de oito Associações em Inglaterra, um dos quais a nomeação do “Conselheiro das Comunidades Madeirenses, que deve ser eleito por aqueles que reconhecem enquanto tal e não é, ou seja nomeado pelo Governo Regional”.

Esta foi uma ideias que o autarca comungou quando a maioria dos dirigentes de associações que representam muitas centenas de associados defenderam, numa alteração ao actual modelo, um encontro que antecedeu o jantar para 800 pessoas.

Paulo Cafôfo concordou com o ponto de vista das associações locais, sublinhando que seria uma “forma mais democrática e mais eficaz”.

Carlos Freitas, nomeado pelo Governo Regional, foi a figura visada pelo facto de já ter “idade avançada”, o que na opinião das colectividades não facilita a missão ficando aquém as exigências que a função exige.

Em cima da mesa também esteve uma série de dossiers relacionados como a falta de formação, deportações, dificuldade nas marcações no Consulado, inexistência de financiamento, ausência de interesse pelo associativismo ou pelo voluntariado e, naturalmente, o incontornável tema do brexit.

Os registos dos portugueses na plataforma suscitam muitas ‘dores de cabeça’. Cafôfo ouviu, opinou e prometeu que “tudo o que estiver ao meu alcance” exercer o seu magistério de influência junto do Secretário de Estado das Comunidades. V.H.