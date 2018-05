Conquistar pelo estômago

Começou com uma vista ao Mercado dos Lavradores, no Funchal, e prosseguiu com uma aula de cozinha para aprender a confeccionar pratos típicos madeirenses, utilizando produtos locais. A iniciativa da TAP, em parceria com a Associação de Promoção da Madeira, serviu para acolher as famílias que, por serem as primeiras dos vários distritos do país a ver um filho nascer no Dia da Mãe do ano passado, ganharam um baptismo de voo, oferecido pela transportadora aérea. Para os petizes e para os progenitores, está claro.

Como Elsa e Jorge, o casal natural da Covilhã: “A Filipa nasceu no dia 7 de Maio [2017] e ganhámos pelo distrito de Castelo Branco. Estou a gostar muito, confesso que a malta queria aproveitar um bocadinho mais. É uma viagem relâmpago, mas um bom destino para família”, conta a mãe, que também trouxe o filho mais velho, Fernando, que nasceu no mesmo dia da irmã Filipa, mas sete anos antes.

A TAP escolheu a Madeira como destino para estes pais, porque diz ser um dos destinos turísticos de eleição no país. Para tal, juntou-se à Associação de Promoção da Madeira, que ficou encarregada de programar grande parte dos dois dias que os visitantes passaram na ilha. “Cumprindo aquilo que foi a iniciativa lançada o ano passado de ‘Abraçar Portugal’, aqui estamos este ano, numa das principais regiões de turismo do país, na Madeira”, sublinhava André Serpa Soares, da TAP, durante o evento.

Depois de desfrutarem a manhã no hotel (quem assim o quis), a visita de ontem começaria às 12h30 no Mercado dos Lavradores. Mas a logística com 11 bebés e outras crianças (os filhos mais crescidos de algumas destas famílias), pode ser imprevisível. Depois de um ligeiro atraso, pais e filhos chegaram finalmente ao emblemático mercado onde ouviram uma breve história sobre o edifício.

A aprendizagem seguinte foi dedicada às características de alguns frutos típicos, como a anona, maracujá-banana ou pêra-abacate. Logo depois, foi tempo para visitar a Praça do Peixe, mas o relógio já batia próximo das 13h30 e os comerciantes já arrumavam as bancadas. E a previsão de que os bebés de um ano acordariam nos carrinhos dentro em pouco, com vontade de comer, também fez apressar o passo para a actividade seguinte.

Orientado pelas ‘chefs’ que ensinariam a cozinhar os pratos madeirenses, o grupo seguiu para os Armazéns do Mercado, onde estava marcado o ‘workshop’. Ou seja: uma aula de cozinha com crianças e bebés de um ano acordados da sesta? Claro que não. Enquanto os pais aprendiam a cozinhar as iguarias regionais, a AP Madeira encaminhou os bebés para o Museu do Brinquedo. Lá dentro, almoçaram sopa de cenoura e abacate e papa de banana (alguns, porque às vezes as birras não dão tréguas) e divertiram-se com as actividades ludo-pedagógicas incentivadas pelas colaboradoras da Gymboree Funchal. No piso de cima, a aula começava pela sobremesa e os aprendizes conheciam os truques necessários para confeccionar uma (deliciosa) tarte de requeijão. Com a ementa, que a equipa da ‘Madeira Cook Experience’ preparou, também ficaram a saber como fazer manteiga de alho, lapas no forno, batata doce em palitos, filete de espada em escabeche de maracujá e salada de funcho, maçã e rúcula. Mas o que captou mesmo a atenção foi a poncha feita com a aguardente que “faz a magia acontecer”. Palavra da chef .