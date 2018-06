Conheça o ‘Top 5’ de Actividades ao Ar Livre

A Madeira tem um tempo propício, durante todo o ano, para a concretização de actividades ao ar livre. Porém, a chegada do Verão impulsiona o aumento das actividades turísticas e, sendo esta uma terra de turismo, o DIÁRIO foi até ao TripAdvisor, plataforma com mais de 630 milhões de avaliações e opiniões sobre a maior selecção de perfis de viagem do mundo, para saber a opinião dos visitantes sobre as Actividades ao Ar Livre na Madeira.

Para tal, seleccionámos um ‘Top 5’, consoante a classificação que se encontrava actualizada (até ontem) no site.

É importante referir que o ‘Top 10’ não é feito apenas mediante as avaliações de ‘Excelente’, sendo que as restantes (Muito Bom, Médio, Fraco e Terrível) também ‘pesam’ na posição de cada actividade em questão.

Dentro das Actividades ao Ar Livre, estão inseridas as seguintes categorias: Excursões de Natureza e Vida Selvagem, Excursões de Barco, 4WD, ATV e Excursões Todo-o-Terreno, Aluguer de Equipamento, Observação de Golfinhos e Baleias, Excursões de Caminhada e Campismo, Excursões Radicais e de Aventura, Excursões de Canyoning e Rappel, Outras Actividades ao Ar Livre, Excursões de Bicicleta, Mergulho com Garrafa e com Tubo, Aluguer de Barcos, Barcos de Aluguer e Excursões de Pesca, Desportos Aquáticos, Eco-Excursões, Excursões de Corrida, Excursões de Escalada, Nadar com Golfinhos, Trilhos Pedestres, Caiaque e Canoagem, Stand-Up Paddle, Surf, Windsurf e Kitesurf, Campos de Golfe, Clubes de Praia e Piscina, Esqui Aquático e Jetski, Excursões a Cavalo, Excursões em Lancha, Parasailing e Parapente, Praias e Safaris.