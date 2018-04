Congresso de consagração de Bruno Melim

Sob o lema Re-Afirmar Madeira, decorre neste fim-de-semana, em São Vicente, o XXII Congresso regional da JSD, que deverá eleger Bruno Miguel Melim como próximo presidente da organização, sucedendo a André Alves no cargo.

A eleição dos novos órgãos regionais da JSD está marcada para as 10 horas e prolonga-se até ao meio-dia. Para as 14 horas está prevista a posse e, logo de seguida, a sessão de encerramento do Congresso, que tem previstas intervenções de Margarida Balseiro Lopes, presidente nacional da JSD, Flávio Soares da JSD-Açores, de Bruno Melim e de Miguel Albuquerque.

O congresso contou com cinco moções sectoriais e apenas uma de estratégia global, de Bruno Melim - Liderar a Esperança.