Congelamentos geram insatisfação

De uma ponta à outra, os sindicatos não estão satisfeitos com a demora que o processo de descongelamento das carreiras na administração pública tem vindo a registar, apesar de o Governo anunciar que cerca de 4.500 funcionários públicos madeirenses já viram as carreiras descongeladas e as progressões permitiram aumentos que, todos somados, já representaram um encargo orçamental de 1,3 milhões de euros. Os protestos surgiram numa questão de minutos.

Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública, “a Administração Pública tem de ser mais célere e tem que, de um modo geral e transversal, concluir todos os processos de congelamento dos trabalhadores o mais urgente possível, porque um congelamento de quase uma década e meia já foi demasiado violento para que tenham de continuar a aguardar que os mesmos sejam concluídos”.

O sindicalista recorda que havia um conjunto de obrigações que a lei prevê, designadamente as “notificações aos trabalhadores das avaliações para efeitos de descongelamento”, situação que Ricardo Frade Gouveia recorda ter sido classificada de “urgente” mas que “não foram cumpridas”.

Atrasos que sublinha terem sido amplamente denunciados no sentido de acelerar o procedimento: “Embora os direitos dos trabalhadores estejam acautelados porque os efeitos de descongelamento produzirão efeitos reportados a 1 de Janeiro, a verdade é que o tempo vai passando e para quem tem os vencimentos congelados há 14 e 15 anos, gera-se alguma ansiedade e alguma indignação”.

Precisamente por esse facto afirma que este descongelamento “era algo que já deveria ter sido resolvido e concluído para todos os funcionários, e não para alguns”.

Em bom rigor o processo “era simples fazê-lo”, declara o sindicalista que assiste a exemplos caricatos: “Há secretarias regionais que nem sequer chegaram a notificar trabalhadores das avaliações para terem a possibilidade de requerer respectiva ponderação curricular. Ou seja, nesses organismos o processo está muito atrasado e sem uma data previsível para a sua conclusão”.

“Uma farsa”

O delegado do STAL na Madeira não concorda com o “modelo” em vigor, classificando de resto de “farsa”. António Monteiro vai mais longe: “É fama dizer que temos descongelamentos”.

O dirigente faz contas e garante que as subidas remuneratórias dos funcionários não têm acompanhado a subida do salário mínimo: “O que se verifica é que o salário mínimo nacional vai andar sempre à frente dos anos de serviço que os trabalhadores têm pelas suas avaliações. Isso está errado”, recrimina por considerar que a “antiguidade” e o “empenho” do funcionário não têm vindo a ser valorizados.