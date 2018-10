‘Confiança’ muito abalada com a saída do JPP

Élvio Sousa, secretário-geral do Juntos Pelo Povo anunciou, na quarta-feira, a saída do seu partido da coligação ‘Confiança’ que venceu as últimas eleições autárquicas, no concelho do Funchal. Uma coligação liderada pelo PS e que, além do JPP, integrava BE, PDR e Nós, Cidadãos!. Esta coligação elegeu 15 deputados municipais e 5 presidentes de juntas de freguesia, o que lhe permitia...