A Câmara do Funchal recuou na intenção de aumentar a ‘derrama’ sobre o lucro tributável das empresas com sede no Funchal. Vai mantê-la em 0,5%, em 2019. Esta medida constituia a principal condição imposta pelo CDS para viabilizar o orçamento municipal do próximo ano.

Como noticiámos na edição de domingo, o executivo liderado por Paulo Cafôfo preparava-se para avançar com a proposta...