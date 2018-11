Realiza-se hoje, a partir das 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, mais uma iniciativa no âmbito do programa ‘Conferências do Teatro - Madeira de A a Z’.

Serão abordados dois temas. A primeira temática, da responsabilidade de Alberto Vieira, será a ‘Invejidade’, termo que, segundo Alberto Arthur Sarmento “é bem característico madeirense - a invejidade, significando a inveja...