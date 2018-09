No final da tarde da passada quarta-feira uma condutora embateu numa viatura que se encontrava estacionada junto ao Hospital João de Almada, no Funchal. Segundo a lesada, a automobilista ter-se-á colocado em fuga do local sem prestar qualquer esclarecimento sobre o sucedido, deixando o seu automóvel em muito mau estado.

Cristina Rebelo diz ter contactado a Polícia de Segurança Pública...