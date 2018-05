Condutor ‘acidentado’ apanhado com álcool

Uma multa de 500 euros e proibição de conduzir veículos motorizados durante cinco meses foram os castigos aplicados, na passada segunda-feira, pelo tribunal da Instância Local do Funchal, a um condutor que foi apanhado pela PSP a conduzir sob o efeito do álcool. O arguido, Francisco Vidal, um empresário madeirense de 45 anos, foi julgado em processo sumário pela juíza Elsa Serrão.

O nome deste condutor já foi notícia por ter estado envolvido em dois acidentes mortais. O primeiro caso ocorreu às primeiras horas da manhã de 1 de Janeiro de 1996, na Rua do Til, quando o jipe UMM por si conduzido colheu mortalmente uma senhora, Maria Genoveva Correia, de 51 anos, e feriu gravemente outras duas pessoas que se dirigiam para a missa de Ano Novo. Francisco Vidal abandonou o local do acidente e só se apresentou às autoridades mais tarde. Foi julgado mas absolvido, com o tribunal a concluir que o acidente fora provocado por avaria mecânica.

Pouco antes das 08h00 de 4 de Fevereiro de 2012, o mesmo condutor atropelou mortalmente uma idosa de 81 anos na Rua das Maravilhas, tendo fugido do local sem prestar auxílio à vítima. Só 18 dias após o acidente veio a se apresentar na PSP e isto após a Polícia ter feito um apelo público para identificação da viatura interveniente, com recurso a imagens de câmaras de vigilância. Foi julgado por este caso e condenado a 3 anos de prisão, com pena suspensa, com a obrigação de frequência de um programa de prevenção rodoviária, além de ter de pagar 750 euros à Prevenção Rodoviária Portuguesa. M. F. L.