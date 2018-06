Condenado a 4 anos

Quatro anos e dois meses de prisão foi o castigo que o Juízo Central Criminal da Comarca da Madeira aplicou, na passada quarta-feira, a um jovem de 28 anos condenado pelo crime de tráfico de estupefacientes. O colectivo de juízes presidido por Filipe Câmara teve mão pesada e optou por uma pena efectiva, por entender que Marco Quintal não tem hábitos de trabalho e vive do lucro da venda de droga a consumidores.

Na origem do processo está uma investigação desenvolvida pela Polícia de Segurança Pública em 2016 relacionada com suspeitas de tráfico de estupefacientes no apartamento do Bairro do Pico dos Barcelos onde vivia o arguido e a sua companheira de 30 anos. A investigação culminou com uma rusga realizada na manhã de 14 de Julho, durante a qual os agentes policiais encontraram 51,7 gramas de heroína, 4,9 gramadas de fenmetrazina (substância estimulante), 4,3 gramas de metilona (droga sintética semelhante ao ecstasy) e 42,3 gramas de cannabis (resina). Foram também apreendidas duas balanças de precisão e 7.390 euros em notas.

O Ministério Público acusou os dois elementos do casal do crime de tráfico de estupefacientes, mas na sequência do julgamento apenas o elemento masculino viria a ser condenado. Segundo o acórdão, mesmo depois de ter sido acusado de tráfico de droga num processo no ano de 2013 (pelo qual veio a ser condenado a um ano e oito meses de prisão), Marco Quintal “decidiu voltar a dedicar-se à aquisição e posterior venda de heroína e haxixe” na Região Autónoma da Madeira. O colectivo de juízes deu como provado no julgamento que o arguido vendeu aquelas substâncias estupefacientes pelo menos a dois consumidores. Foi, no entanto, absolvido de dois crimes de receptação de artigos roubados (dois telemóveis) de que vinha igualmente acusado.

Por outro lado, os juízes consideraram que o dinheiro apreendido provinha do tráfico, pelo que o declararam perdido a favor do Estado.