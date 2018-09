A poucos dias do início de mais um ano lectivo, que começa a 17 de Setembro, o ‘timing’ dos concursos de pessoal docente voltou a dar que falar. António Pinho, presidente do Sindicato Democrático dos Professores da Madeira (SDPM), defende que a data dos concursos fosse feita de forma atempada, pelo que o ideal seria que, no final do ano lectivo, os professores já soubessem onde...