Concurso para o hospital tem de evitar “rasteiras”

“Porque é que o governo da República empatou este projecto [do novo hospital da Madeira] durante dois anos”. A pergunta de Pedro Calado resume a posição do governo regional e do PSD face às promessas de António Costa de financiamento de metade da nova unidade hospitalar que, como sublinhou o deputado João Paulo Marques, tem a habitual “rasteira” de António Costa.

No debate parlamentar sobre a Saúde, requerido pelo PCP, as promessas do primeiro-ministro no final da visita à Madeira, na segunda-feira, foram o centro da discussão.

Caos beneficia privados

“Será que há lobbies que ganham com a inoperância do SESARAM”, pergunta Ricardo Lume. O deputado comunista abriu o debate e afirmou que “o estado calamitoso” do serviço regional de saúde “beneficia os negócios do privado”.

A degradação dos cuidados primários e o consequente aumento do recurso às urgências é uma das conclusões dos vários contactos que o PCP manteve, com profissionais do sector da saúde e utentes.

“O acesso à saúde é um direito constitucional e não pode ser encarado como um negócio”, afirma.

Pedro Ramos rejeita os rótulos de “saúde de segunda na Região” e diz que só quem é “mal intencionado” o pode afirmar.

O secretário regional da Saúde referiu as várias medidas implementadas, ao nível dos serviços prestados, nos hospitais e centros de saúde, nas condições de trabalho dos médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico, num investimento per capita “superior ao nacional”.

Além de referir as novas valências dos serviços, lembrou a redução da dívida do SESARAM de 600 para 196 milhões de euros. Uma evolução oposta à do Serviço Nacional de Saúde que, sublinha, tem apresentado situações muito graves.

“Ausência de saúde é o que a geringonça oferece, hoje, no país”, afirma. O secretário regional da Saúde garante que “estamos melhor do que o SNS”.

Durante o debate, Pedro Ramos foi confrontado com questões relacionadas com os cuidados de saúde primários, listas de espera que, segundo a oposição, estão pior do que no tempo dos governo de Alberto João Jardim e carências graves de pessoal, equipamentos e materiais. Victor Freitas, do PS, defendeu a adaptação à região da legislação sobre tempos máximos de espera e do cheque-cirurgia.

Balanço da visita é ‘zero’

“É inegável que o futuro da saúde passa pelo novo hospital”, afirmou João Paulo Marques que não tem dúvidas de que essa obra terá de receber apoio da República. Um financiamento que pode continuar em causa, depois da visita à Madeira do primeiro-ministro.

Em relação ao novo hospital, António Costa, “diz que paga, mas que tem de ser projecto de interesse comum e tudo volta à estaca zero, ao mesmo Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras que, há dois anos, pôs em causa o direito de os madeirenses terem um novo hospital”.

Sobre o financiamento do hospital, o vice-presidente do governo, que participou no debate, não tem dúvidas de que as promessas de António Costa acontecem porque “já não havia qualquer desculpa para continuar a adiar”.

“Sempre dissemos que era essencial a definição das fontes de financiamento para abrir o concurso”, afirma.

Pedro Calado acredita que, se o conselho de ministros cumprir a promessa de Costa e aprovar o cronograma financeiro e que o projecto seja considerado de interesse comum, o concurso internacional para o novo hospital poderá ser lançado em Setembro ou no final do ano.

O vice-presidente do governo considera que António Costa também confirmou que o “famoso artigo” nos orçamentos de 2018 e 2018 “é uma fraude” e não vale nada.

Mobilidade e juros

Além da Saúde, os juros do empréstimo da República e o subsídio de mobilidade foram referidos, sobretudo pela maioria ‘laranja’.

Pedro Calado confirmou que António Costa só aceitava reduzir a taxa de juros do empréstimo do PAEF se a Madeira aceitasse um limite de 25,5 milhões de euros para o subsídio social de mobilidade. “Não poderíamos aceitar”, garante.

O vice-presidente do governo lembra que o que “foi prometido foi reduzir 0,3 pontos percentuais, cerca de um milhão de euros. Esta esmola não poderia ser entendida por nenhum madeirense”, garante.