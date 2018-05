Concurso para o Hospital lançado em Setembro

O concurso público internacional para construção do novo Hospital do Funchal poderá ser lançado ainda este ano. A garantia é dada ao DIÁRIO pelo deputado do PS na Assembleia da República, Carlos Pereira, que se reuniu esta semana com o secretário de Estado do Orçamento, João Leão, com quem acordou um conjunto de acções, no fundo um calendário, para que o Governo Regional lance o concurso público do hospital mesmo sem a programação financeira no Orçamento de Estado em curso.

Na sequência da deslocação da Comissão de Saúde da Assembleia da República à Madeira e em articulação com o coordenador do PS, António Sales, Carlos Pereira e Luís Vilhena asseguraram uma agenda que responda às dúvidas que ainda persistem.

Assim, no próximo dia 17 deste mês haverá uma reunião do grupo de trabalho nacional, cujas saídas anunciadas já foram substituídas, que está a estudar a construção do Hospital e deverá apresentar o Projecto de Interesse Comum (PIC), ao abrigo do qual o Governo da República vai cofinanciar a obra. Com este apoio no quadro do grupo de trabalho, a candidatura ao PIC , que falhou no ano passado, será apresentado até final de Junho. Em Setembro, o Conselho de Acompanhamento das Finanças aprovará a candidatura. Nesta sequência, “o projecto será ratificado em Conselho de Ministros em Setembro podendo então avançar o concurso”, dado estar assegurada a programação financeira necessária, anunciou Carlos Pereira. O deputado salvaguardou, porém, que é crucial que o Governo Regional se envolva em todo o processo, disponibilizando-se para contribuir para assegurar o cumprimento destas fases.

De resto o governo da República já tem uma proposta de programação financeira apresentada pelo Governo Regional, afirmou o deputado madeirense, ponto essencial para concluir a candidatura PIC.

O deputado socialista, que tem acompanhado este tema desde o primeiro dia, já que, lembra, foi através da sua iniciativa, com envolvimento do Grupo Parlamentar do PS e com o primeiro-ministro António Costa que a comparticipação de 50% entrou nos últimos dois Orçamentos de Estado, diz que não podia estar mais de acordo com o que o que disse o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia da República, na sua passagem pela Região com este dossier em cima da mesa. “A construção de um novo hospital na Madeira é demasiado importante e deve estar acima das querelas políticas”, disse, então, José Matos Rosa. “Esperamos que o PSD e todas as forças políticas tenham tomado boa nota deste recado”, afirmou Carlos Pereira, que lamenta que tantas vezes os deputados tenham optado por remar para lados diferentes. “Têm sido demasiados apontar de dedos a Lisboa”, regista. “O Governo da República e os deputados do PS eleitos pela Madeira em Lisboa estão comprometidos com este desígnio que deve envolver todos os madeirenses”, afirmou.

O deputado do PS vai ter uma reunião em breve com o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, para lhe dar conta deste calendário e articularem os procedimentos.