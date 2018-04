Concurso para intervenção no Pelourinho lançado hoje

É num momento simbólico. A Secretaria do Turismo e Cultura lança, hoje, o concurso público para a realização das obras que vão permitir a visita às ruínas da área do Pelourinho, que inclui o sítio arqueológico e a praça, propriamente dita. O momento escolhido para anunciar o relançamento do investimento está ligado ao facto de hoje ser o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.

Ao DIÁRIO, a secretária regional, Paula Cabaço, explica que a intervenção, que faz parte da segunda fase do projecto, pretende “possibilitar a acessibilidade ao local, em condições de segurança e com a correcta iluminação de todo o espaço para melhor fruição e interpretação do mesmo”. Actualmente é possível olhar o sítio, a partir das ruas circundantes, mas não é possível percepcionar tudo o que lá se encontra nem ter a informação necessária à correcta interpretação do que se pode observar.

O procedimento concursal decorre por um prazo de 20 dias e tem como valor base (o máximo que a entidade se predispõe a gastar) de 240 mil euros, aos quais acrescerá o IVA. A obra terá um prazo de execução de seis meses, o que faz o Governo regional acreditar que ficará concluída ainda neste ano.

O gabinete de Paula Cabaço explica que, em termos gerais, “a empreitada visa a construção de um passadiço de visita no recinto das ruínas do Forte de São Filipe e inclui a implementação de um sistema de iluminação. Simultaneamente, já estão a ser desenvolvidos os conteúdos que servirão de suporte à interpretação do espaço, de modo a que os seus visitantes sejam orientados na sua passagem pelo local”.

“Dos trabalhos consignados, destaca-se a adaptação e pintura dos gradeamentos metálicos e portas existentes, a execução de estrutura metálica com revestimento de pavimento em madeira e guarda-corpos metálico, correspondente ao passadiço de visita no interior do recinto das ruínas, a instalação de infra-estruturas e equipamentos eléctricos para iluminação do passadiço de visita e a iluminação das estruturas arqueológicas e calçadas históricas existentes.”

Futuro Museu de Arqueologia da Madeira com São Tiago

A intervenção no sítio arqueológico e Praça do Pelourinho é, igualmente, mais uma fase no caminho do futuro Museu de Arqueologia da Madeira, que, além de integrar o Pelourinho, vai contar com a Fortaleza de São Tiago. Será, assim, um museu com dois núcleos separados geograficamente.

Por isso, a Secretaria vai candidatar a intervenção no sítio e Praça do Pelourinho ao FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional - que também deverá custear as obras de beneficiação a realizar na Fortaleza de São Tiago. Quanto a esta intervenção, já foram adjudicados os serviços para a elaboração do projecto de arquitectura e de especialidade.

A Secretaria do Turismo e Cultura, sobre o passado recente do espaço a intervencionar, recorda que, “aquando do acompanhamento arqueológico das intervenções nas fozes das ribeiras de Santa Luzia e de João Gomes, levadas a cabo entre 2013 e 2014, nos termos e para os efeitos da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do património cultural, foram colocados a descoberto vestígios arqueológicos de valor histórico e patrimonial, datáveis de vários séculos de ocupação da cidade do Funchal que remontam ao século XV”.

“A praça na qual incidiram os trabalhos de acompanhamento arqueológico (2013/2014) e onde foi realizada uma intervenção de conservação e restauro (2015/2016), foi em tempos a praça mais importante erguida na cidade do Funchal, localizada no extremo sul da Rua Direita e, consequentemente, conhecida por Praça da Rua Direita. Foi também denominada de Praça da Alfândega Velha, Praça Nova ou simplesmente Praça e, finalmente recebeu o nome de Praça do Pelourinho, em virtude de nela ter sido implantado o Pelourinho, designação que ainda hoje se conserva.”

A Secretaria diz estar em causa um “sítio inédito em dimensão e valor histórico e patrimonial que tem contribuído para o estudo mais aprofundado da história do Funchal, em particular, e da Madeira, em geral”.