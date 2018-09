Concertos L preponderantes para abrir horizontes

Quais as suas expectativas para a vossa estreia na Madeira, hoje, no âmbito do festival ‘Concertos L’ 2018, na Estalagem da Ponta do Sol? É uma estreia na Madeira, e uma estreia tem sempre um entusiasmo adicional. Esperamos que as pessoas venham pois os nossos concertos partilham sentimentos com intensidade... e nos últimos anos temos recebido várias mensagens de Madeirenses que...