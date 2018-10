QUINTA-FEIRA

Estreiam nos cinemas do Funchal o filme de terror ‘Hell Fest’, o drama/musical ‘Assim nasce uma estrela’, a película ‘Fátima, O Derradeiro Mistério’, a fita de acção com Bruce Willis ‘Reprisal - Contra Ataque’ e a de animação ‘Gato Mau’.

Restaurante Bahia do Casino da Madeira sugere, pelas 20 horas, o novo jantar-espectáculo ‘Around The World’ com Vânia Fernandes e Miguel...