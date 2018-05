Concertos do ‘Fica na Cidade’ continuam hoje no Funchal

O ‘Fica na Cidade’ prossegue hoje com um rol de artistas que prometem animar os vários palcos, que estão montados na baixa citadina do Funchal.

Na Praça Amarela, pelas 20h30, actuam as formações musicais Sou e Her Name Was Fire. Já no Chafariz, pelas 19 horas, actua a conhecida madeirense Cristina Barbosa e na Rua da Carreira, pelas 19h30, é vez de subir ao palco os Triolá.

Na Zona Velha da cidade do Funchal, os Black & White e os Dixieland Jazz Band irão animar os madeirenses e os turistas que têm ficado de propósito na cidade para ver de perto as inúmeras actuações que têm decorrido desde o dia 2 de Maio.

O evento, que culmina no dia 13 de Maio, voltou ontem a atrair muitos até ao Funchal, tendo actuado no Chafariz, pelas 19 horas, a banda de ‘covers’ de inspiração Funky, R&B e Soul dos anos 80 Lux Band.

Na Rua da Carreira, pelas 19h30, actuaram em acústico a dupla madeirense Tiago Sena Silva & Elisa Silva e na Zona Velha, pelas 20 horas, subiram ao palco os Trigo.

Já na Praça Amarela, pelas 20h30, actuou o virtuoso da guitarra acústica Francisco Rua e as surpreendentes Golden Slumbers com o seu estilo Folk. S.S.G.