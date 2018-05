Concertos assinalam dias da Mãe e Acordeão

O Coro Infantil da Direcção Regional de Educação/Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) assinala o Dia da Mãe com um concerto, seguido de solenização eucarística. Esta celebração acontece já hoje, dia 5 de Maio, véspera da efeméride, pelas 18 horas, na Igreja Matriz de Santa Cruz.

O programa, que terá ao piano Lénia Correia, incluirá um repertório diversificado de música sacra de diversos compositores. As 68 crianças, que constituem o coro, com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos, terão a oportunidade de estimular o gosto pela música e compartilhar os seus talentos ao entregarem uma mensagem positiva de esperança, amor e paz. O evento é de entrada livre, sendo esta uma forma de homenagear todas as mães.

Também hoje, a Secretaria Regional de Educação através da Direcção Regional de Educação/ Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) celebra o Dia Mundial do Acordeão. E, por isso, pelas 15 horas, nas instalações do anexo da Levada da DSEAM, o docente e acordeonista Slobodan Sarcevic convida o jovem acordeonista João Barradas para orientar uma masterclass, com os alunos e professores de acordeão da DSEAM. João Barradas é um dos mais conceituados e reconhecidos acordeonistas europeus movendo-se, simultaneamente, entre a música clássica, o jazz e a música improvisada.

Amanhã, pelas 18 horas, o Ensemble de Acordeões da DSEAM convida o Grupo de Acordeonistas da Casa do Povo da Ponta do Sol para um espectáculo, na Igreja das Canhas. O repertório deste concerto será diversificado e, certamente, irá demonstrar as capacidades do aniversariante acordeão.